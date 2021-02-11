Sürpriz gelişme ‘Başlıyoruz’ denilerek duyuruldu! Türkiye ile yeni bir anlaşma yaptılar

Libya ile Türkiye arasında kardeş belediyecilik projesi hayata geçirilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Libya ile kardeş belediye projesini hayata geçirmek için çalışmalara başlanacağını söyledi.

Libya'nın başkenti Trablus'a düzenlediği 3 günlük ziyaret kapsamında Libyalı yerel yöneticilerle görüşen ve sahada incelemelerde bulunan Suver, buradaki temaslarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Suver, Libya ve Türkiye'nin "uzun bir tarihi geçmişi, tarihi, kültürel ve dini bağları olan ve zaman zaman tarih süresi içinde kader birliği yapan iki asil millet" olduğunu kaydederek, Libya'nın 2011 devriminden sonra yaşanan gelişmeler nedeniyle Türkiye'den askeri destek istendiğini belirtti.

Libya'da askeri desteğin yanı sıra yerel yönetimler bazında da desteğe ihtiyaç doğduğunu ifade eden Bakan Yardımcısı Suver, Bakanlık adına düzenledikleri heyet ziyaretine ilişkin şunları söyledi:

"Libya Yerel Yönetimler Bakan Vekilinin nezaretinde, Türkiye'nin Libya Büyükelçisi ve buradaki silahlı kuvvetler komutanımızla birlikte 3 gün ayrı ayrı yerlerde toplantılar yaptık. Belediyelerin şikayetlerini birinci elden dinledik, yerinde gördük."

Bakanlık heyeti olarak gerçekleştirdikleri temaslarda elde ettikleri bilgilere göre, Libya'nın yerel yönetimleriyle ilgili pek çok sorunun "kardeş belediye" projesiyle çözülebileceği kanaatine vardıklarına işaret eden Suver, "İnşallah aldığımız bilgileri yeniden değerlendirerek kardeş belediye projesini hayata geçirmek üzere sayın bakanımızın talimatları doğrultusunda çalışmaları başlatacağız." dedi.

Hayata geçirilecek

Suver, "Öyle görünüyor ki bu çalışma kapsamında Libya yerel yönetimleriyle Türkiye'nin bilgisi, deneyimi ve maddi katkılarıyla Libya'da gözle görülür elle dokunulabilir pek çok hizmeti hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkent Trablus'taki yerel yöneticilerle temasları ve saha ziyaretleri kapsamında saptadıkları temel sorunlardan bahseden Bakan Yardımcısı, şunları söyledi:

"Temel sorun çöp ve katı atık sorunu. Çöplerin ayrışması, değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılması gerekiyor. Etkin ve temiz bir şekilde toplatılması gerekli. İkincisi temiz su sorunu. İçme suyu sorunu var. Atık sorununda, atıklar kırk küsur yerden arıtılmadan denize deşarj ediliyor. Bu büyük bir çevresel sorun teşkil ediyor. Öncelikle bu alanlara yoğunlaşacağız. Daha sonra park çevre bahçe okul ve benzeri resmi binaların bakım onarımları olabilir, çevre sokak sağlıklılaştırmaları olabilir. Bu tür konularda ilk etapta ilgileneceğiz."

Suver ayrıca, "Dileğimiz, temennimiz Libya ile olan dostluğumuzu kardeşliğimizi pekiştirerek gelecek kuşaklara iyi bir ilişki bırakmak." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Libya'nın başkenti Trablus'a düzenledikleri 3 günlük heyet ziyareti kapsamında, Trablus'un Ebu Selim, Suk Cuma, Maya, Zaviye Belediyelerinin başkanları ve diğer Libyalı yerel yöneticilerle temaslarda bulundu.