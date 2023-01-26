Sürpriz açıklama geldi... Muhammed Salah'ın yeni takımı belli oluyor! Yeni bir sayfa...

Liverpool'un yıldızı Muhammed Salah'ın transferine dair çok çarpıcı bir gelişme yaşandı. İngiliz devinde bu sezon kâbus gibi bir sezon geçiren Mısırlı yıldızın Liverpool'dan ayrılabileceği iddia edildi.Muhammed Salah transferi için 70 milyon euroluk bonservis bedeli biçilirken, oyuncuya talip olan takım da duyuruldu.

Mohamed Salah'ın Liverpool macerası sona mı eriyor? Yeni sezon öncesi İngiliz ekibiyle sancılı bir sözleşme süreci geçiren Mısırlı yıldız, Kırmızılarla 3 yıllık yeni kontrat imzalamıştı. Kâbus gibi bir sezon geçiren Muhammed Salah için transfer iddiaları da ortaya atılmaya başlandı.

Liverpool ile ligde kötü günler geçiren Muhammed Salah'ın transferine dair haberler uluslararası basında manşetleri süslemeye başladı. En çarpıcı haberi ise İtalyanlar geçti. Habere göre Muhammed Salah için PSG devrede.

Messi, Mbappe gibi birçok yıldızı kadrosunda barındıran PSG,Muhammed Salah ile flaş bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor. Liverpool'da mutsuz olan Mısırlı yıldızın Fransız devinden gelecek teklife sıcak bakacağı belirtiliyor.

Akşam'a göre; İtalyanların geçtiği haberin detayında Muhammed Salah'ın PSG'ye transferinin 70 milyon euro karşılığında gerçekleşeceği bilgisi verildi. Söz konusu rakamın resmiyete dökülmesi durumunda Liverpool'un da bu teklifi kabul edeceğine değinildi.

PSG'nin Muhammed Salah girişimlerinin resmiyete dökülüp dökülmeyeceği merak konusu.

İngiltere Premier Lig'de 9. sırada yer alan Liverpool ile bu sezon tüm kulvarlarda 29 maça çıkan Mohamed Salah 17 gol, 6 asistlik katkı verdi. Salah'ın Kırmızılarla 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.