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Kadın - Aile Sürk peyniri nedir, faydaları nelerdir? Sürk tarifi
Kadın - Aile

Sürk peyniri nedir, faydaları nelerdir? Sürk tarifi

Sürk peyniri, kaynatılan sütten üretildiği için oldukça sağlıklı bir peynir çeşididir.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 11:29:00 - 2021-12-06 11:37:37
Sürk peyniri nedir, faydaları nelerdir? Sürk tarifi

Arapça'da 'çökelek' anlamına gelen sürk; taze çökelek, zeytinyağı, karabiber, fesleğen yaprağı, pul biber, karanfil, zahter, yeni bahar, tarçın, kimyon, muskat, sarımsak ve acı biber salçasının karıştırılması ile üretilmektedir. Sürk peyniri, kaynatılan sütten üretildiği için oldukça sağlıklı bir peynir çeşididir.

Sürk peyniri faydaları

Sürk peyniri, kaynatılan sütten üretildiği için oldukça sağlıklı bir peynir çeşididir. Aynı zamanda sürk peyniri, içeriğinde yüksek oranda bulunan K vitamini ile kemik gelişimini desteleyerek düzenli tüketilmesi halinde kanın pıhtılaşmasını sağlayan bir gıda maddesidir.

Sürk Peyniri Tarifi Nasıl Yapılır?

Derince bir kabın içerisine çökeleği alın, üstüne baharatları ilave edin, sarımsağı rendeleyin. Zeytinyağını da ilave ettikten sonra, güzelce yoğurun. Bir kaç saatte bir kağıt havluyu değiştirin, böylece daha kuru bir peynir elde edeceksiniz.

 

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