Suriye’ye ihracatta rekor artış: Yüzde 54 sıçrama

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği’nin (BAİB) “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni” için Antalya’ya gelen Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, bölgenin ihracattaki stratejik önemine dikkat çekti. Antalya, Burdur ve Isparta’daki ihracatçıların ödüllendirildiğini belirten Ağar, üç ilin Türkiye ekonomisine güçlü katkı sunduğunu söyledi.

Antalya hem turizm hem ihracat merkezi

Antalya’nın yalnızca turizm değil, aynı zamanda hizmet, ihracat ve lojistik açısından da kritik bir şehir olduğunun altını çizen Ağar, bölgenin ihracatta önemli bir başarı yakaladığını ifade etti.

Mal ihracatı 270 milyar doları aştı

Türkiye’nin 2024 yılında 261,8 milyar dolarlık mal ihracatı gerçekleştirdiğini hatırlatan Ağar, son 12 aylık yıllıklandırılmış ihracatın 270 milyar doların üzerine çıktığını açıkladı. Ocak–kasım döneminde 270,6 milyar dolarlık mal ihracatına ulaşıldığını belirten Ağar, 3 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenecek törende güncel ihracat rakamlarının kamuoyuyla paylaşılacağını aktardı.

Hizmet ihracatında da dış ticaret fazlası

Hizmet ihracatında Türkiye’nin güçlü bir performans sergilediğini vurgulayan Ağar, yıllıklandırılmış bazda ocak–kasım döneminde 122,5 milyar dolarlık hizmet ihracatı yapıldığını söyledi. Kasım ayı itibarıyla toplam mal ve hizmet ihracatının 393,1 milyar dolara ulaştığını da kaydetti.

Komşu ülkelerle ticaret hız kazandı

Türkiye’nin komşu ülkelerle ticaret hacminin giderek arttığını belirten Ağar, Suriye ile olan ihracata özel vurgu yaptı. 8 Aralık 2024’te Esed rejiminin devrilmesinin ardından ticari ilişkilerin yalnızca kuzey bölgelerle sınırlı kalmadığını, Şam yönetimiyle de gelişmeye başladığını ifade etti.

Suriye’ye ihracat 3 milyar doları geçti

Ağar, Suriye’ye ihracatın 3 milyar dolar seviyesini aştığını belirterek, “Geçen senelere göre yüzde 54’lük bir artış söz konusu. Bu çok önemli bir yükseliş. Suriye siyasi istikrarını güçlendirdikçe, Türkiye ile ticari ilişkiler çok daha ileri seviyelere taşınacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.