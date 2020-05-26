  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Suriye’nin Telabyad ilçesine Türk bayrakları asıldı

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK’dan temizlenmesinin ardından bölgede barış ve huzur tesis edildiği Suriye’nin Telabyad ilçesine iki Türk bayrağı asıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 14:42:00 -
Suriye’nin Telabyad ilçesine Türk bayrakları asıldı

Suriye’nin sınır ilçesi olan Telabyad’a iki Türk bayrağı asıldı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komşu olan Suriye’nin Telabyad’ın, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK’dan temizlenmesinin ardından bölgede barış ve huzur tesis edildi.

Hayatın normale döndüğü ilçe merkezinde kurulan askeri karargah ve yerel polis karakolu olan emniyet müdürlüğüne iki adet Türk bayrağı asıldı. Dalgalanan 2 Türk bayrağı, Akçakale ilçesinden de görülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı