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Dünya Suriye’nin o bölgesinde şiddetli çatışmalar devam ediyor!
Dünya

Suriye’nin o bölgesinde şiddetli çatışmalar devam ediyor!

Suriye’nin Güneybatısında yer alan Deraa el-Beled, İran ve Rejim güçleri ile muhalifler arasında yaşanan sıcak çatışmalara sahne oluyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 23:04:00 - 2021-08-28 23:08:48

Esed ve İran güçleri tarafından 65 gündür kuşatma altında tutulan Deraa el-Beled, havadan ve karadan bombalanıyor.

Rusya ve İran destekli rejim tarafından ablukaya alınan kenti bu sabah saatlerinde kimi muhalif grupların terk ettiği iddia edildi.

Sabah saatlerinde basına yansıyan iddiaların ardından Deraa’nın çevre yerleşimlerinde sıcak çatışmalar yaşandığı kaydedildi.

Deraa’da bulunan muhalif güçler, Rejim milisleri tarafından kendilerine karşı kullanılan “Fil” füzeleri ile karadan karaya bombalama atışlarının devam ettirildiğini bildirdi.

İran destekli ‘Katil Esed Rejimi’nin ambargo uyguladığı kente giriş çıkışlara da izin verilmediği belirtiliyor.

Bölgeye 60 günden daha uzun bir süredir temel gıda ve insani yardımların girişi engelleniyor.

Bölgede hareketli saatler devam ederken uluslararası arenada da sessizlik hakim.

Rejimin savaş suçları işlediği bilinen bölgede BM'nin 5 daimi üyesinden bir olan Rusya'da bulunuyor. 

Kaynak: Haksöz Haber

 

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