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Suriye’nin kuzeyinden çekilen ABD’den yeni hamle! O bölgeye tank ve asker gönderiyorlar

Suriye'nin kuzeyinden çekilen ABD, ülkenin doğusundaki petrol sahalarını güvence altına almak amacıyla bölgeye tank ve asker göndermeyi planlıyor.

24 Ekim 2019 Perşembe 18:36
Suriye’nin kuzeyinden çekilen ABD’den yeni hamle! O bölgeye tank ve asker gönderiyorlar

Washington yönetiminin bir yandan Suriye'den çekilirken diğer yandan da ülkenin doğusundaki petrol sahalarının güvence altına alınması için bölgeye Abrams tankları ve asker göndermeyi planladığı belirtildi.

Newsweek'e konuşan ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) bir üst düzey yetkili, Washington'un yaklaşık 30 Abrams tankını askeri personelle birlikte ABD öncülüğündeki DAEŞ'le mücadelede yer alan YPG'lilerin kontrol ettiği, verimli petrol sahalarının bulunduğu Suriye'nin doğusuna göndermeyi planladığını, bunun için Beyaz Saray'ın onayının beklendiğini ifade etti.

ABD'li yetkili, büyük ölçüde terör örgütü YPG unsurlarından oluşan Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) bu petrol sahalarının güvenliğini sağlamaya devam edeceğini söyledi.
Yetkili, tank sevkiyatının DAEŞ'in yanı sıra Suriye hükümetini, İran'ı ve onların silahlı müttefik milislerini doğudaki petrol sahalarından uzak tutma amacı taşıdığının altını çizdi.

Trump, dün yaptığı açıklamada "Şu anda bölgedeki ülkeler, Türkiye-Suriye sınırındaki polislik faaliyetlerine yardım etmek için tüm sorumluluğu üstlenmeli. Diğer ülkelerin de bu bölgeye dahil olmalarını istiyoruz. Petrolü güvence altına aldık bu nedenle de az miktarda ABD askeri, petrol olan alanlarda kalacak" demişti.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 18:36
  1. ABD
  2. Suriye

YORUM YAZ

  • REITONREITON12 sa önce
    PETROL RAFINELERIN KÖPEKLERI OLAN PKK YPG DEAS ARTIK AMERIKANIN ISTEDIGI DANSLARI OYANAMIYORLER VE SIMDI AMERIKA PETROL KUYULARINI ISTILA EDIYOR AVRUPA DENILEN KÖPEKLER NEREDE 
  • SubaySubay12 sa önce
    Rusya açıklama yaptı izin yok Ab ye natoya.buyyk oyun dönmeye başlıyor.turkiye rest çekmeli suriyede rusyada
  • EyupEyup13 sa önce
    Hadi bakalım rusya Türkiye iran ve Suriye birleşip bir tane bile coniye müsade etmesinler. Artık petrol hırsızı ve haydutluklarini gizlemeye bile gerek görmüyorlar.
  • huseyinhuseyin14 sa önce
    3.dünya savaşının başlangıcı

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