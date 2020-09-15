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Aktüel Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-15 11:21:56 -
Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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