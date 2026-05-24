Suriye'nin kuzeyinde oy verme işlemi başladı

Suriye Halk Meclisi Seçimleri Yüksek Komitesi'ne göre, pazar günü Suriye'nin kuzeydoğusu ve kuzeyindeki bazı bölgelerde, ülkenin Halk Meclisi üyelerini belirlemek için oy verme işlemi başladı.

Oy verme işlemi Haseke, Kamışlı ve Ayn el Arap (Kobani) ilçelerinde gerçekleştiriliyor.

Komite, Ayn el Arap'ta 100 üyeli seçim heyetinden iki sandalye için 12 adayın yarıştığını, Haseke'de ise 150 seçmenden oluşan heyetten üç sandalye için 13 adayın yarıştığını açıkladı.

Kamışlı'da 198 üyeden oluşan seçim heyetinde dört sandalye için yedi aday yarışıyor.

Malikiye ilçesinde ise iki aday, başka aday başvurusu yapılmaması üzerine kendilerine ayrılan sandalyeleri rakipsiz şekilde kazandı.

Oy verme işleminin öğle saatlerine kadar sürmesi planlanıyor.

Asgari katılım şartlarının karşılanmaması halinde süre bir saat uzatılabilecek.

Sandıkların kapanmasının hemen ardından oy sayımına başlanacak. İlk sonuçların pazar günü ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.

Kaynak: Mepa News

