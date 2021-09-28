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Dünya Suriye’nin kuzeyinde eş zamanlı patlamalar: 2 sivil öldü, 14 kişi yaralandı
Dünya

Suriye’nin kuzeyinde eş zamanlı patlamalar: 2 sivil öldü, 14 kişi yaralandı

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus kentinde iki farklı noktada patlama meydana geldi. Patlamalarda 2 sivil hayatını kaybetti, 14 kişi ise yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 13:48:00 - 2021-09-28 13:56:32
Suriye’nin kuzeyinde eş zamanlı patlamalar: 2 sivil öldü, 14 kişi yaralandı

Suriye’nin Halep iline bağlı Cerablus ilçesinde belediye meclis binası önünde bir çöp konteynerine yerleştirilen patlayıcı infilak etti. Patlamada 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

İlçe merkezindeki bir çarşıda patlayıcı yüklü motosikletin infilak ettirilmesi sonucu ikinci bir patlama meydana geldi.

Cerablus'daki iki patlama noktasından biri

İki kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin yaralandığı patlamanın ardından yangın çıktı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekibinin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Yaralılar ise sivil savunma ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırdı.

 

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