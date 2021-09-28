Suriye’nin kuzeyinde eş zamanlı patlamalar: 2 sivil öldü, 14 kişi yaralandı
Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus kentinde iki farklı noktada patlama meydana geldi. Patlamalarda 2 sivil hayatını kaybetti, 14 kişi ise yaralandı.
Suriye’nin Halep iline bağlı Cerablus ilçesinde belediye meclis binası önünde bir çöp konteynerine yerleştirilen patlayıcı infilak etti. Patlamada 8 kişinin yaralandığı belirtildi.
İlçe merkezindeki bir çarşıda patlayıcı yüklü motosikletin infilak ettirilmesi sonucu ikinci bir patlama meydana geldi.
Cerablus'daki iki patlama noktasından biri
İki kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin yaralandığı patlamanın ardından yangın çıktı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekibinin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.
Yaralılar ise sivil savunma ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırdı.