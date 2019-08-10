Suriye'nin kuzeyinde bombalı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde motosiklete yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu bir sivil hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı

AZEZ (AA) - Suriye'nin kuzeyinde Halep'in Azez ilçesinde motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir sivil yaşamını yitirdi, 6 sivil yaralandı. Suriye-Türkiye sınırında Kilis ilinin karşısındaki Azez ilçe merkezinde bir motosiklete yerleştirilen bomba infilak etti.

Patlamada, ilk belirlemelere göre bir sivil hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle çevredeki dükkanlar zarar görürken, çıkan yangına Sivil Savunma ekipleri müdahale etti. Olay yerine intikal eden emniyet güçleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi. Güvenlik birimleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

YPG/PKK terör örgütü, Münbiç bölgesindeki unsurlarıyla sızdığı bölgede zaman zaman yerleşim merkezlerinde sivillere yönelik bombalı saldırılar gerçekleştiriyor.

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