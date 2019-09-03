Suriye'nin kuzeyinde bombalı saldırı: 1 Ölü, 11 yaralı Azez ilçesi ile Çobanbey beldesinde bomba yüklü motosikletlerle art arda saldırılar gerçekleştirildi.

Suriye'nin kuzeyinde Halep iline bağlı Azez ilçesinde motosiklete yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu bir sivil hayatını kaybetti, 11 sivil ise yaralandı. Kilis'in karşısında Suriye topraklarında yer alan Azez ilçe merkezinde, bir motosiklete yerleştirilen bomba patladı. Patlamada, ilk belirlemelere göre bir sivil yaşamını yitirdi, 11 sivil yaralandı. Patlamanın etkisiyle çevredeki dükkanlar zarar görürken, çıkan yangına Sivil Savunma ekipleri müdahale etti. Olay yerine gelen emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesinde de bir motosiklete yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Olayda can kaybının yaşanmadığı bildirildi. Güvenlik birimleri, art arda yapılan saldırıların terör örgütü YPG/PKK mensuplarıca düzenlendiği değerlendiriliyor. YPG/PKK terör örgütü, Münbiç bölgesindeki unsurlarıyla sızdığı bölgede zaman zaman yerleşim merkezlerinde sivillere yönelik bombalı saldırılar düzenliyor.

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