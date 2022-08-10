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Gündem Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!
Gündem

Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Suriye'nin kuzeyinde Mardin hudut hattına sızma girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-08-10 10:37:00 -
Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından "Suriye’nin kuzeyinden Mardin hudut hattımıza saldırı ve sızma girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Teröristlere güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz!" açıklaması yapıldı.

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