Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!
Milli Savunma Bakanlığı tarafından Suriye'nin kuzeyinde Mardin hudut hattına sızma girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından "Suriye’nin kuzeyinden Mardin hudut hattımıza saldırı ve sızma girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Teröristlere güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz!" açıklaması yapıldı.