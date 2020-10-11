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Aktüel Suriye'nin Hatay sınırındaki orman yangını etkisini yitirdi
Aktüel

Suriye'nin Hatay sınırındaki orman yangını etkisini yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-10-11 15:09:28 -
Suriye'nin Hatay sınırındaki orman yangını etkisini yitirdi

HATAY (AA) - Hatay'ın Yayladağı ilçesi karşısındaki Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalında çıkan orman yangını, kendiliğinden etkisini yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 2 gün önce Çabala Mahallesi Çalıboğazı mevkisinin karşısında bulunan Lazkiye kırsalı Kelez ve Murtlu bölgelerindeki ormanlık alanın iki noktasında başlayan yangın, sabaha kadar sürdü.

Sınırın sıfır noktasına kadar yaklaşan yangın, daha sonra kendiliğinden etkisini kaybederek söndü.

Alevler 2 gün önce Türkiye tarafına sıçramış, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürülmüştü.

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