  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Suriyelilerin kaldığı evde yangın çıktı

Kayseri’de Suriyelilerin yaşadığı evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 15:10:23 -
Suriyelilerin kaldığı evde yangın çıktı

Kayseri’de Suriyelilerin yaşadığı evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre Melikgazi İlçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Dost Ali Sokak’ta müstakil bir evde yangın çıktı. Yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.


Bir başka ihbarda ise boş arazide bulunan atık malzemelerin boş arazide yandığı bildirildi. Bu ihbara da kısa sürede ulaşan ekipler, alevleri kısa sürede söndürdü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı