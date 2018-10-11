Suriyelilerin güvercin kavgasında kan aktı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde Suriyelilerin kaldığı Geçici Barınma Merkezinde 2 şüpheli arasında yaşanan güvercin alışverişi kavgasında 16 yaşındaki bir çocuk aldığı bıçak darbesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde bulunan Suriyelilerin kaldığı Geçici Barınma Merkezinde yaşandı. İddaya göre, merkezde yaşayan Suriye uyruklu Abdurrahim Mustafa (16) ile Said H. (25) arasında güvercin alışverişi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan Abdurrahim Mustafa kaldırıldığı Harran Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayet zanlısı ise saklandığı konteynerde yakalanarak gözaltına alındı.