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Yaşam Suriyelilerin dramı 10. yılına giriyor
Yaşam

Suriyelilerin dramı 10. yılına giriyor

Ülkelerindeki iç savaş sebebiyle vatanlarını terk etmek zorunda kalarak Türkiye’ye sığınan milyonlarca Suriyeli, yeni yılı, doğdukları topraklardan uzakta hüzün içersinde karşılıyor. Suriyeliler, yeni yılda ülkelerindeki savaşın son bulmasını ve vatanlarına dönmeyi diliyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 10:02:00 -
Suriyelilerin dramı 10. yılına giriyor

Suriye’deki iç savaş sebebiyle yaşadıkları topraklardan kopmak zorunda kalan Suriyeliler, vatanlarından uzakta 9 yılı geride bıraktılar.

Türkiye’nin yardımları sayesinde ayakta duruyorlar

Güvenli liman olarak gördükleri Türkiye’ye sığınan ve Kahramanmaraş’taki Geçici Barınma Merkezi’nde yaşamlarını sürdüren Suriyeliler, vatan hasretiyle geçen günlerinin hüznünü yaşıyor. Bir yılı daha ülkelerinden uzakta geçirmenin burukluğunu yaşayan sığınmacılar, Türkiye’nin yardımları sayesinde ayakta duruyor.

“Buraya geldiğimizde güzel insanlarla karşılaştık”

Suriyeli Fatma Birumu, yeni yıldan beklentilerinin, doğup büyüdükleri topraklarına tekrar dönmek olduğunu belirtti. Türkiye’nin kendilerine kucak açarak, her türlü desteği verdiğini, ancak insanın memleketinin başka olduğunu aktaran Birumu, şunları kaydetti: “7 yıldır buradayım. Buraya geldiğimizde güzel insanlarla karşılaştık. Bize destek verdiler. Bu yıl inşallah üniversiteye gideceğim. Vatanımı özlüyorum, orada akrabalarım var. Bu sene olmadı ama inşallah gelecek yıl vatanımıza döneriz.”

“Bizim başımıza gelenler sizin yanınızdan geçmesin”

Suriyeli Habbabi Derviş de savaşın bir an önce bitmesini ve ülkelerine dönebilmek için sürekli dua ettiğini ifade ederek, “Allah Türkiye’den razı olsun, Türkiye’yi ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını korusun. Allah’tan dileğimdir ki bizim başımıza gelenler sizin yanınızdan geçmesin. Sakın ve sakın sizin yanınıza dahi uğramasın. Allah sizleri korusun ve uzun ömürler versin” diye konuştu. Suriyeli Ayyuş el-Şehri de Türkiye’ye geldikleri günden bu yana kendilerine çok iyi davranıldığını, ama insanın vatanının bir başka olduğunu belirterek, “İnşallah bir an önce savaş biter, biz de vatanımıza döneriz” dedi.

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