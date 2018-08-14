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Suriyelilerden ABD protestosu! ''Türk lirasına destek vaciptir''

Fırat Kalkanı Harekatı ile bölgede huzura kavuşan Suriyeliler, ABD'nin Türkiye'ye karşı aldığı yaptırım kararına tepkisiz kalmadılar. Döviz bürosu önünde gösteri düzenleyen tüccarlar,üzerinde ''Türk Lirası'na destek vaciptir'' yazılı pankartlar taşıdılar.

14 Ağustos 2018 Salı 11:30
Suriyelilerden ABD protestosu! ''Türk lirasına destek vaciptir''

Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütlerinden arındırılan Bab’da, Suriyeliler ellerindeki dövizleri Türk Lirası'na çevirerek Türk ekonomisine destek oluyor.

Bab ilçesinde Suriyeliler, Türk ekonomisine destek amacıyla ellerindeki pankartlar ve Türk bayraklarıyla döviz bürosu önünde gösteri düzenledi.

''TÜRKİYE VE SURİYE BİRDİR''

Bab sakinlerinin "Türk Lirası'na destek vaciptir", "Darbe ile başaramadınız, ekonomik savaşınızla da başaramayacaksınız", "Kuzey Halep tüccarları olarak son raddeye kadar sizinleyiz" yazılı pankartlar taşıdığı görüldü.

Çocuklarıyla gösteriye katılan siviller, "Türkiye ve Suriye birdir" sloganları atarak, tekbir getirdi.

Döviz bozdurmaya gelen Şerif Abo, elindeki Türk bayrağıyla yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin ekonomisine destek vermek amacıyla dövizlerimi Türk lirasına dönüştürüyorum." dedi.

''MALIMIZ, CANIMIZ, RUHUMUZ TÜRKİYE'YE FEDA OLSUN''

Abo, Türk Lirası'na desteğin süreceğini belirterek, "Suriyeliler olarak malımız, canımız, ruhumuz Türkiye’ye feda olsun." ifadelerini kullandı.

Gösteride konuşan 10 yaşındaki Esra Osman da, "Suriyeli çocuklar olarak Türk lirasına destek olacak dövizimiz olmasa da dua edebiliyoruz. Allah, Türk milletini ve liderlerini korusun." dedi.
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde halk, mayıs ayında "Türkiye ve Türk lirasına sahip çık" kampanyası başlatmıştı.

Türk Lirası'nın değerinin artmasına katkı sağlamak isteyen Suriyeliler, ellerindeki dövizleri Türk lirasına çevirmişti.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 11:30
  1. Fırat Kalkanı Harekatı
  2. Türk Lirası
  3. Suriyeliler
  4. Kuzey Halep

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