Suriyeliler ‘kan’ kardeşimiz

Sorosçu provokatörlerin Türk milliyetçiliği maskesiyle kin ve nefret odağı haline getirip ülkemizde keyif sürdükleri yönünde algı oluşturmaya çalıştıkları Suriyeli muhacirlerin aileleri, hemen her cephede Mehmetçikle birlikte düşmana karşı ölesiye savaştı. Tarihi kayıtlar, kahraman ordumuzun dünden bugüne düşmanla çatıştığı her cephede, şu an göçmen olarak ülkemize sığınan Suriyeli mazlumların ailelerinden erlerin yer aldığını belgeliyor.

Ailelerini Türkiye’nin şefkatli kucağına emanet eden Suriye’nin kahraman evlatları, Suriye’nin kuzeyine yönelik gerçekleştirdiğimiz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı operasyonlarında Türk Silahlı Kuvvetleri’yle birlikte omuz omuza çarpıştı.

Türkiye’nin operasyonlarında şehid olan Suriyeliler

Suriye Milli Ordusu’nun (Özgür Suriye Ordusu) gönüllü savaşçıları, Fırat Kalkanı Harekatımızda 515 şehit, Zeytin Dalı Harekatımızda 320 şehit, Barış Pınarı Harekatımızda 130 şehit, Bahar Kalkanı Harekatımızda 39 şehit verdi. Türkiye’nin özgürlüğüne kavuşturduğu Afrin, İdlib, Telabyad, Rasulayn, Cerablus, Azez, El Bab, Çobanbey, Rai gibi il ve ilçeler için Suriyeli kuvvetlerle birlikte savaş verildi. Ayrıca Libya’da darbeci Hafter güçlerine karşı merkezi hükümetin safında yer alan Türkiye, yine Suriye Milli Ordusu mensuplarıyla birlikte cenk meydanına indi. Batılı kaynaklar, Karabağ topraklarının Ermenistan işgalinden kurtarıldığı savaşta da Türkiye’nin bölgeye Suriye Milli Ordusu güçlerinden takviye yaptığını öne sürmüştü.

Çanakkale’de savaşan 1.558 Suriyeli şehid oldu

Suriyeliler, bugün olduğu gibi de Mehmetçik’le omuz omuza savaş meydanlarına koştu. Tarihimizin dönüm noktası olan Çanakkale Savaşı’nda Suriye’nin İdlib, Lazkiye, Bab, Halep, Deyrizor ve Şam şehirlerinden gönüllü olarak gelip vatan savunmasına katılan kahramanlar, cepheleri kanıyla sulayıp al bayraklı sancağı yere düşürmedi. Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale ve diğer cephelerde Suriye Halep’ten 972 şehit, İdlib’ten 321 şehit, El Bab’tan 96 şehit, Lazkiye’den 86 şehit, Deyrizor’dan 83 şehit bu vatan için toprağa düştü. “Çanakkale geçilmez” diyerek koştukları cephelerde kelime-i şehadetle son nefesini veren Suriyelilerin sayısı 1.558 olarak kayıtlara geçiyor.

Kahramanlarımızla koyun koyuna yatıyorlar

Mehmetçikle “kan” kardeşliği yapan Suriyeli gönüllü erler, Çanakkale’nin Ağadere, Soğanlıdere, Kocadere, Karayörük Deresi, Çataldere ve Akbay Şehitliği’nde diğer kahramanlarımızla birlikte yeniden diriliş gününü bekliyor.