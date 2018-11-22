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Suriyeliler devletten maaş alıyor mu? İşte herkesin merak ettiği cevap

Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili açıklamalarda bulunan Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Suriyelilerin devletten maaş aldıkları bilgisinin doğru olmadığını söyledi.

22 Kasım 2018 Perşembe 13:03
Suriyeliler devletten maaş alıyor mu? İşte herkesin merak ettiği cevap

Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Gündemdeki 'Suriyeliler devletten maaş alıyor' iddialarını değerlendiren Ayaz, şunları söyledi:

"Suriyelilerin suç oranlarının yüksek olduğu, devletten maaş aldıkları, TOKİ'den ücretsiz ev verildiği, Suriyeli öğrencilerin üniversiteye sınavsız alındıkları bilgileri doğru değil.

'Suç oranları düşük'

Suriyelilerin hepsinin suçlu, hepsinin tacizci olması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Suç oranları düşük. Bunların bir kısmı da kendi aralarında gerçekleşen hadiseler

Kaç bin Suriyeli ülkesine döndü?

Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 281 binden fazla Suriyeli ülkesine döndü. Dönüşler devam ediyor. Yılbaşından beri 51 binden fazla düzensiz göçmeni ülkelerine gönderdik. Bunların 26 binden fazlası da Afganlardan oluşuyor. Önümüzdeki süreçte de düzensiz göçle mücadele ve bunun engellenmesi adına her türlü tedbiri almaya ilgili kolluk birimlerimizle devam edeceğiz.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 13:03
  1. Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz
  2. Türkiye'deki Suriyeliler
  3. Suriyeliler devletten maaş alıyor mu?
  4. Suriyeli sığınmacılar
  5. açıklama

YORUM YAZ

  • Okan Okan 3 dk önce
    sanki bu söylenenler doğru olsa siz oraya yazacaksınız...
  • Hy-hyHy-hy4 dk önce
    ...Parasal yardım,eğitim ve sağlık yardımı da yapılıyor.
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