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Aktüel Suriyeli yetimler, İHH ile ‘Selamet’e kavuştu
Aktüel

Suriyeli yetimler, İHH ile ‘Selamet’e kavuştu

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde yetim ailelerin barınma ihtiyacını karşılamak için başladığı 100 evden oluşacak “Selamet Köyü’” isimli projede ilk 50 ev ailelere teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 12:45:00 -
Suriyeli yetimler, İHH ile ‘Selamet’e kavuştu

Zövf köyünün yakınlarında inşa edilen 50 evde, yetim çocuklar ve ailelerinden oluşan 250 kişi kalacak. 50 evlik ikinci etabın inşa çalışmaları da sürüyor. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, “Selamet Köyü” projesinin ikinci etabının tamamlamasıyla toplamda 100 betonarme evin yapılmış olacağını belirtti.

Yetimler geleceğe umutlu bakacak

Türkiye sınırına yakın bir konumda inşa edilen evlerin 40 metrekare genişliğinde 2 oda, mutfak, banyo ve tuvaletten oluştuğunu anlatan Tosun, ailelerin toprakla uğraşabilmeleri için evlerin önünde ekim alanı da verdiklerini aktardı. Tosun, köy içerisine okul ve mescit inşa etmeyi planladıklarını kaydederek, “Köyümüzdeki çocukların hem eğitimden yoksun kalmamalarını hem de ibadet edebilecekleri bir ortama kavuşabilmelerini arzuluyoruz. Yetimlerimizin daha güvenli olan bu ortamda geleceğe umutla bakan bireyler olarak kendilerini yetiştirebilmelerini ümit ediyoruz” diye konuştu.

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