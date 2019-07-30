Suriyeli Türkmen'den "Suriyeliler defolsun" diyenleri utandıracak sözler!
Suriyeli Türkmen mülteciye tepkilerin sorulması üzerine 'Suriyeliler defolsun' diyenleri utandıran ifadelerde bulundu: Biz misafir olarak bir şey diyemeyiz, vatan kendilerinin...30 Temmuz 2019 Salı 23:56
Suriyeli Türkmen mülteciye tepkilerin sorulması üzerine 'Suriyeliler defolsun' diyenleri utandıran ifadelerde bulundu.
"Allah devletten de milletten de razı olsun. Şuan biraz tepkiler var, inşallah iyi olur." diyen Suriyeli vatandaş “Biz misafir olarak bir şey diyemeyiz, vatan kendilerinin.” dedi.
Suriyeli muhacir, dedelerinin Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarında savaştığını söyleyerek seferberliğe gidip dönmediğini de sözlerini ekledi.
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