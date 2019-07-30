0553 313 94 23

Suriyeli Türkmen'den "Suriyeliler defolsun" diyenleri utandıracak sözler!

Suriyeli Türkmen mülteciye tepkilerin sorulması üzerine 'Suriyeliler defolsun' diyenleri utandıran ifadelerde bulundu: Biz misafir olarak bir şey diyemeyiz, vatan kendilerinin...

30 Temmuz 2019 Salı 23:56

Suriyeli Türkmen mülteciye tepkilerin sorulması üzerine 'Suriyeliler defolsun' diyenleri utandıran ifadelerde bulundu.

"Allah devletten de milletten de razı olsun. Şuan biraz tepkiler var, inşallah iyi olur." diyen Suriyeli vatandaş “Biz misafir olarak bir şey diyemeyiz, vatan kendilerinin.” dedi.

Suriyeli muhacir, dedelerinin Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarında savaştığını söyleyerek seferberliğe gidip dönmediğini de sözlerini ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 23:56
  1. Çanakkale
  2. Suriyeli Türkmen mülteci
  3. Suriyeliler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cezayir Ulusal Diyalog Komitesi'nin bir üyesi istifa etti
    1. Cezayir Ulusal Diyalog Komitesi'nin..
    2. Ankara’da ‘laf atma’ kavgası: 8 yaralı
    3. GÜNDEM ÖZETİ / 31 Temmuz 2019
    4. BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı?
    5. Suriyeli Türkmen'den "Suriyeliler..
    6. Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Yavuz..
    7. Böğürtlenin inanılmaz faydaları |..
    8. "Japonya, Arakanlı Müslümanların..
    9. Futbol: Audi Kupası
    10. Alkollü kişi boğulmaktan son anda..
    11. YKS 2019 tercih sonuçları ne zaman..
    12. Muhtarlara Suriyelilerle ilgili..
    13. Fenerbahçe, Bayern Münih’e 6-1 mağlup..
    14. Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun 92. yılı..
    15. İsrail, 6 yaşındaki Filistinli çocuğu..
    16. Ayvalık’ta 49 göçmen yakalandı
    17. KKTC Başbakanı Tatar: “Maraş’ta..
    18. Medipol Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi..
    19. "Kapalı Maraş'ın Türk yönetiminde..
    20. Salda Gölü nerede? Hangi ilimizdedir?
    21. Diyarbakır’da 1 terörist etkisiz hale..
    22. ASAP Rocky 2 sene hapis cezası alabilir
    23. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    24. Görevden ayrılan Yavuz Ağıralioğlu..
    25. Sivas'ta uyuşturucu operasyonu
    26. Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar..
    27. Belediyeye ait şirketin müdürlüğüne..
    28. Köpeğini motosiklete bağlayan kadına..
    29. Meksika'da göçmen sayısı yüzde 39 azaldı
    30. "Çin hegemonya peşinde koşmayacak"
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Türkiye o alçakların peşini bırakmıyor… MİT o çantanın peşinde
    Türkiye o alçakların peşini bırakmıyor… MİT o çantanın peşinde
    Digitürk Türkiye’den çekiliyor mu? 'Bu anlaşma sürdürülemez'
    Digitürk Türkiye’den çekiliyor mu? 'Bu anlaşma sürdürülemez'
    Diyanet'ten Mustafa İslamoğlu'na reddiye!
    Diyanet'ten Mustafa İslamoğlu'na reddiye!

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Başkanlar takipte! Hepsine karne çıkarılacak
    Başkanlar takipte! Hepsine karne çıkarılacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak