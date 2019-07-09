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Suriyeli sağlık meslek çalışanlarına üreme sağlığı eğitimi

Mardin’de Göçmen Sağlığı Merkezlerinde hizmet veren Suriyeli sağlık çalışanlarına üreme sağlığı yöntemleri hakkında danışmanlık eğitimi verildi.

09 Temmuz 2019 Salı 11:35
Suriyeli sağlık meslek çalışanlarına üreme sağlığı eğitimi

Mardin’de Göçmen Sağlığı Merkezlerinde hizmet veren Suriyeli sağlık çalışanlarına üreme sağlığı yöntemleri hakkında danışmanlık eğitimi verildi.


Mardin’de Göç Sağlığı Dairesi Başkanlığı ile Kadın ve Üreme Sağlığı Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda geçici koruma altındaki Suriyelilere sağlık hizmeti sunmak için Suriyeli sağlık meslek çalışanlarına üreme sağlığı yöntemleri danışmanlık eğitimi verildi.


3 gün süren eğitimler Mardin, Malatya ve Bursa’dan gelen eğitimciler tarafından Batman, Elazığ ve Diyarbakır’dan gelen sağlık çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 11:35
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