Suriyeli sağlık meslek çalışanlarına üreme sağlığı eğitimi Mardin’de Göçmen Sağlığı Merkezlerinde hizmet veren Suriyeli sağlık çalışanlarına üreme sağlığı yöntemleri hakkında danışmanlık eğitimi verildi.

Mardin’de Göçmen Sağlığı Merkezlerinde hizmet veren Suriyeli sağlık çalışanlarına üreme sağlığı yöntemleri hakkında danışmanlık eğitimi verildi.

Mardin’de Göç Sağlığı Dairesi Başkanlığı ile Kadın ve Üreme Sağlığı Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda geçici koruma altındaki Suriyelilere sağlık hizmeti sunmak için Suriyeli sağlık meslek çalışanlarına üreme sağlığı yöntemleri danışmanlık eğitimi verildi.

3 gün süren eğitimler Mardin, Malatya ve Bursa’dan gelen eğitimciler tarafından Batman, Elazığ ve Diyarbakır’dan gelen sağlık çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.