0553 313 94 23

Suriyeli provokasyonu yapanlara operasyon! 5 kişi gözaltında

Sosyal medyada Suriyeli sığınmacılara yönelik provokasyon yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:42
Suriyeli provokasyonu yapanlara operasyon! 5 kişi gözaltında

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan olayların ardından sosyal medyada başlıklar açarak provokasyon yaptığı belirlenen kişilere operasyon başlatıldı.

Yapılan operasyonlarda 5 kişi gözaltına alınırken, 4 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Vatan Caddesi'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:42
  1. İstanbul
  2. Suriyeli provokasyonu
  3. operasyon
  4. gözaltılar var

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TOKİ 2019 Silivri daire belirleme kurası ne zaman olacak?
    1. TOKİ 2019 Silivri daire belirleme..
    2. TEGV’li minikler, Büyükşehir..
    3. Trabzon’daki ihracatçı firmalar..
    4. Başkan Canpolat ile 20 yıllık sorun..
    5. Ege Üniversitesine "acil panik butonu"..
    6. Herkes için erişilebilir bir üniversite
    7. Rize’de fuhuş operasyonuna 3 tutuklama
    8. Trabzonspor'dan imza şov! 9 isim..
    9. Uyuşturucu ticaretine adli kontrol
    10. Zencefil yağı nasıl kullanılır?
    11. GAÜN öğrencilerinden milli ve yerli..
    12. Şahinbey Belediyesi Temmuz ayı meclis..
    13. Kars’ta trafik uygulaması
    14. Vali Mustafa Masatlı, hayvancılık..
    15. Jimmy Durmaz İstanbul’a geldi
    16. Akçakale’de Milli Eğitim Müdürüne..
    17. Almanya’da askeri helikopter düştü
    18. Tuzla’da ormanlık alanda yangın paniği
    19. Edirne'de trafik kazaları: 5 yaralı
    20. İzmir’den gelip Burhaniye’de tohum..
    21. Mezarı açan cinayet ekibi şaşkına döndü
    22. Afrika’ya Türk dizaynı 307 ambulans
    23. GÜNCELLEME 2 - Mersin'de şüpheli ölümler
    24. Burhaniye’de Erenoğlu, Federasyon..
    25. İsrail’de uçak acil iniş yaptı
    26. Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir?..
    27. Ordu'da iki kişi boğulma tehlikesi..
    28. Adana Demirspor Kulübü Limasssol’da..
    29. Hâkim Özçelik Gemlik’te göreve başladı
    30. Beyin işlevlerini yenileyen tek yiyecek
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    'Uydurma' dedi ve Ali Babacan ile ilgili son kulis bilgilerini paylaştı!
    'Uydurma' dedi ve Ali Babacan ile ilgili son kulis bilgilerini paylaştı!
    Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanından skandal paylaşım! Tepki yağdı
    Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanından skandal paylaşım! Tepki yağdı