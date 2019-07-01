Suriyeli provokasyonu yapanlara operasyon! 5 kişi gözaltında
Sosyal medyada Suriyeli sığınmacılara yönelik provokasyon yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:42
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan olayların ardından sosyal medyada başlıklar açarak provokasyon yaptığı belirlenen kişilere operasyon başlatıldı.
Yapılan operasyonlarda 5 kişi gözaltına alınırken, 4 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Vatan Caddesi'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.
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