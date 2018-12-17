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“Suriyeli peşmerge komutanları, ABD’nin himayesinde PKK ile görüştü”

Suriye Kürdistan Demokrat Partisi Üyesi Müslim Muhammed, IKBY'de eğitim alan Suriyeli Peşmerge komutanları ile terör örgütü YPG/PKK'lıların dün ABD’nin himayesinde Suriye'nin kuzeyinde gizli bir toplantı yaptığını ileri sürdü.

17 Aralık 2018 Pazartesi 16:52
“Suriyeli peşmerge komutanları, ABD’nin himayesinde PKK ile görüştü”

AA muhabirine konuşan Suriye Kürdistan Demokrat Partisi Üyesi Müslim Muhammed, "Roj (Suriyeli) Peşmergeleri komutanları ile PYD'liler, dün ABD'nin himayesinde Suriye'nin kuzeyinde gizli bir toplantı yaptı. Toplantıda Irak'taki Roj Peşmergelerinin Suriye'nin kuzeyine dönüş meselesi ele alındı." dedi.

Muhammed, ABD'li yetkililerin görüşmede Suriyeli Peşmergelerin ülkelerine döneceğini, PYD'nin hiçbir şekilde buna engel olmaması gerektiğini ifade ettiklerini söyledi.

“ABD’nin yönetiminde toplandılar”

Müslim Muhammed'in bu iddiası, Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) resmi internet sitesinde "ABD'nin yönetiminde Suriye Peşmergeleri ve PYD toplandı" başlığıyla verildi.

KDP'ye yakınlığıyla bilinen Basnews haber sitesine dün konuşan bir kaynak da ABD'nin terör örgütü YPG/PKK yerine Suriye'de Fırat'ın doğusundaki bölgelere Suriyeli Peşmergeleri sevk etmeyi planladığını öne sürmüştü.

“ABD desteğiyle Suriye’ye geçecekler”

İsmi açıklanmayan kaynak, ABD'nin Türkiye'nin ciddi tepkileri ve operasyon başlatacağı çağrısı üzerine böyle bir plana başvurduğunu belirterek, IKBY'de eğitim alan binlerce Suriyeli Peşmerge'nin Washington yönetiminin desteğiyle Suriye topraklarına geçeceğini ifade etmişti.

DAEŞ’e karşı savaşan 8 bin peşmerge

Irak'ın Erbil ve Duhok kentindeki askeri kamplarda 2012 yılından bu yana eğitim gören Suriyeli Peşmergelerin sayısının yaklaşık 8 bin civarında olduğu biliniyor.

Suriyeli Peşmergeler, o tarihten bu yana terör örgütü PYD/PKK engel olduğu için Suriye'ye dönemiyor.

Suriye'de PYD/PKK tarafından KDP'ye yakın olmaları gerekçe gösterilerek ülkelerine sokulmayan Suriyeli Peşmergeler, DAEŞ saldırılarının başlamasıyla birlikte Musul vilayetiyle Irak-Suriye sınırı üzerindeki operasyonlara katılıyordu. 

Söz konusu Peşmergeler, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) bünyesindeki Suriye Kürt Ulusal Konseyinin (ENKS) silahlı gücü olarak da biliniyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 16:52
  1. Basnews
  2. ABD
  3. Suriye Kürdistan Demokrat Partisi Üyesi Müslim Muhammed
  4. Suriyeli Peşmergeler
  5. PYD
  6. DAEŞ

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş1 sa önce
    zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri pi.leridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge pi.i abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır (gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş1 sa önce
    zaten belliydi barzani yahudi israel ortaklığı fii tarihten beri vardı. şimdi desene tc ye karşı bu kuşatma işine barzaniyide ortak edecekler. sonunda barzani pişman olursa sığınacak limanda bulamayabilir.

Günün Özeti

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