Suriyeli Muhaliflerle savaşan İranlı general kendisini vurdu!

İran Devrim Muhafızları resmi internet sitesi Suriye ve Irak'taki savaşlarda yer almış olan bir generalin silahını temizlerken kendisini kaza sonucu vurarak öldürdüğünü açıkladı.

Tabancasını temizlerken kendisini vurdu

Pazar günü aktarılan haberlere göre, şahsi tabancasını temizlediği esnada General Kudretullah Mansuri kendisini yanlışlıkla vurdu ve öldü.

Suriyeli Muhaliflerle savaşmıştı

İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamaya göre General Mansuri 1980'li yıllardaki İran-Irak savaşında yer almıştı. Mansuri aynı zamanda Irak ve Suriye'de Suriyeli muhaliflere ve DAEŞ'e karşı yürütülen savaşlarda da yer almıştı.

2014 yılından bu yana Kudretullah Mansuri İran'ın kuzeydoğusundaki Meşhed şehrinde Devrim Muhafızları'nın kara gücünün bölgesel komutanlığını yapıyordu.

Kaynak: Mepa News