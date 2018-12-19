0553 313 94 23

Suriyeli Muhaliflerden flaş açıklama: ABD, Türkiye ile çatışma riski nedeniyle Suriye'den çekiliyor

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenlemeyi planlandığı harekatta istenmeyen çatışmaların önlenmesi düşüncesiyle ABD'nin çekilme sürecini başlattığını ifade eden Suriyeli muhaliflerin Müzakere Komitesi üyesi Hadi el Bahra, "ABD, Suriye'den Türkiye ile tam koordinasyon içinde çekiliyor" açıklamasını yaptı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 21:32
Suriyeli Muhaliflerden flaş açıklama: ABD, Türkiye ile çatışma riski nedeniyle Suriye'den çekiliyor

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Siyasi Komitesi'nin ve Cenevre sürecinde Suriyeli muhalifleri temsil eden Suriye Müzakere Komitesi'nin üyesi Hadi el Bahra, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenlemeyi planlandığı harekatta istenmeyen çatışmaların önlenmesi düşüncesiyle ABD'nin çekilme sürecini başlattığını ifade etti.

Sputnik'e konuşan Hadi el Bahra, şunları söyledi:

"Türkiye, ABD'nin Münbiç mutabakatını hayata geçirmesini uzun süre sabırla bekledikten sonra, ulusal güvenlik endişeleri sebebiyle sınırlarını güvenliğe almak amacıyla askeri olarak harekete geçmek zorunluluğuyla baş başa kaldı. Ve planladığı operasyonlarla ilgili ABD'yi bilgilendirdi."

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 21:32
  1. Suriyeli muhalifler
  2. Hadi el Bahra
  3. ABD
  4. Suriye
  5. Suriye Müzakere Komitesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'ye satışı resmen onayladı
    1. Türkiye'ye satışı resmen onayladı
    2. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    3. Fed faiz kararını açıkladı
    4. Bursaspor'da Yeni Malatyaspor maçı..
    5. Nesneleri nano ölçekte..
    6. Yahya Kemal Beyatlı Makedonya'da anıldı
    7. Bakan Soylu açıkladı: 347 terör eylemi..
    8. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    9. Minimalist bir hayat yaşamanın kafa..
    10. Macron hükümetinden dayakçı Fransız..
    11. CHP'nin Beylikdüzü adayını Ekrem..
    12. Trabzonspor gol oldu yağdı!
    13. Basketbolda maçın ardından
    14. El-Aksa televizyonundan yayın durdurma..
    15. FED'in kararı sonrası dolardan ilk..
    16. Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
    17. Ertuğrul Bey ile evlenecek mi? İlbilge..
    18. Yürek sızlatan olay! Polis devreye girdi
    19. Fed faiz kararını açıkladı! Beklenti..
    20. Sudanlı muhalif lider Mehdi 10 ay..
    ABD paniğe kapıldı! Koordinatları Türkiye'ye verdiler
    ABD paniğe kapıldı! Koordinatları Türkiye'ye verdiler
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi

    Günün Karikatürü

    20 Aralık 2019
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti