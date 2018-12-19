Suriyeli Muhaliflerden flaş açıklama: ABD, Türkiye ile çatışma riski nedeniyle Suriye'den çekiliyor

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Siyasi Komitesi'nin ve Cenevre sürecinde Suriyeli muhalifleri temsil eden Suriye Müzakere Komitesi'nin üyesi Hadi el Bahra, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenlemeyi planlandığı harekatta istenmeyen çatışmaların önlenmesi düşüncesiyle ABD'nin çekilme sürecini başlattığını ifade etti.

Sputnik'e konuşan Hadi el Bahra, şunları söyledi:

"Türkiye, ABD'nin Münbiç mutabakatını hayata geçirmesini uzun süre sabırla bekledikten sonra, ulusal güvenlik endişeleri sebebiyle sınırlarını güvenliğe almak amacıyla askeri olarak harekete geçmek zorunluluğuyla baş başa kaldı. Ve planladığı operasyonlarla ilgili ABD'yi bilgilendirdi."