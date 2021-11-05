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Gündem Suriyeli muhalifler: Türkiye'nin başlatacağı operasyona katılmaya hazırız
Gündem

Suriyeli muhalifler: Türkiye'nin başlatacağı operasyona katılmaya hazırız

Sınırda artan saldırılara karşı yeni bir harekat planlayan Türkiye, bu operasyonu her an başlatabilir. Bölgeye askeri yığınağın arttığı belirtilirken, Suriyeli muhalifler de "PKK/YPG'ye karşı başlatılacak harekata katılmaya hazırız" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 08:21:00 -
Suriyeli muhalifler: Türkiye'nin başlatacağı operasyona katılmaya hazırız

Türkiye, terör örgütü YPG/PKK'ya karşı yeni bir sınır ötesi askeri harekat yapmayı planlıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'ya karşı 2016'da Fırat Kalkanı, 2018'de Zeytin Dalı ve 2019'da Barış Pınarı olmak üzere üç başarılı harekat düzenledi.

Harekat bölgesine doğru konuşlandılar

Suriye'deki silahlı rejim muhaliflerine yakın kaynaklar, Türkiye'nin muhtemel bir askeri harekata hazırlık için Suriyeli müttefiklerine askeri malzeme gönderdiğini ve Suriyeli muhaliflerin yeni bir harekatta hedef alınması beklenen bölgelere doğru konuşlandırıldığını ifade etti.

Tam teyakkuz halindeler

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlere karşı yapacağı olası bir askeri harekata katılmaya hazır olduklarını belirten Özgür Suriye Ordusu sözcüsü Binbaşı Youssef Hamoud, "Askeri harekatın ilanından önce tam teyakkuz durumuna geçiş için kısa bir zamana ihtiyaç var" dedi.

Daily Sabah'ta yer alan habere göre; Suriyeli muhalifler, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlere karşı yapacağı olası bir askeri harekata katılmaya hazır olduklarını açıkladı.

Her an başlayabilir

Geçen hafta Roma'da ABD Başkanı Joe Biden ile görüştükten sonra konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tabii operasyon yapılacaksa operasyon yapılacak. Bundan geri adım atılmaz" demişti.

Üst düzey bir Türk güvenlik yetkilisi ise, hazırlıkların yapıldığını söyleyerek, "Tüm hazırlıklar tamamlandığında operasyon başlayacak" ifadesini kullandı.

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