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Gündem Suriyeli muhalif gruplar Türkiye'den işaret bekliyor
Gündem

Suriyeli muhalif gruplar Türkiye'den işaret bekliyor

Türkiye tarafından desteklenen Suriye Milli Ordusu’na bağlı unsurlar, Ankara’nın muhtemel kara operasyonuna takviye için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 21:59:00 -
Suriyeli muhalif gruplar Türkiye'den işaret bekliyor

Türkiye tarafından desteklenen Suriye Milli Ordusu’na bağlı unsurlar, Ankara’nın muhtemel kara operasyonuna takviye için hazırlıklarını sürdürüyor. Suriyeli muhalif gruplar, son olarak Esed rejimi güçleri ve İranlı milislerin ülkenin kuzeyindeki Halep kırsalında yeni bir sızma girişimini önledi. Eli kanlı Esed güçleri ve onun destekçisi İran’ın milislerine can kaybı verdiren muhalifler, terör örgütü PKK’nın uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile de sıcak çatışmaya girdi. 

“Hazırlıkları artırdık” 

Suriye Millî Ordusu’nun Azm’ Operasyon Odası Resmi Sözcüsü Binbaşı Yusuf el-Ahmed, Halep’in kuzeyindeki Kafr Haşer ekseninde muhalif gruplar ile SDG arasında ağır silahlar ve makineli tüfeklerle şiddetli çatışmalar yaşandığını belirterek, “SDG’ye bağlı gruplar, kontrolümüz altındaki bölgelere doğru ilerlemeye çalışırken Türk askerleri de Halep’in kuzeybatısındaki Tel Rıfat bölgesinde, SDG mevzilerini topa tuttu. Çok sayıda eğitimli savaşçı ve askeri araçla muharebe mevzilerini güçlendiriyoruz. Halep’in kuzey kırsalında SDG unsurlarının kontrolünde olan bölgelerdeki askerlerimiz için hazırlıkları artırdık” ifadelerini kullandı. 

 

 

 

 

 

 

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