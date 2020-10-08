  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Suriyeli küçük Hane'nin yüzü doku nakliyle güldü
Aktüel

Suriyeli küçük Hane'nin yüzü doku nakliyle güldü

Suriye'deki evlerine atılan bomba nedeniyle vücudunun büyük bölümü yanan 5 yaşındaki Hane Ama Dimo'nun yüzüne, Antalya'da doku nakli yapıldı - Anne Fatma Mansur Dimo: - "Ameliyattan sonra kızımın yeni yüzünü görünce eski fotoğraflarını tamamen sildim. Artık o günleri unutmak istiyorum. Kızım yeni yüzüyle yeni bir hayata başladı" - Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan: - "Vücudunda nakil için neredeyse sağlıklı doku yoktu. Bulduğumuz küçük dokuları genişleterek mikro cerrahi yöntemiyle yüzüne naklettik. Zorlu bir ameliyat oldu"

Yeniakit Publisher
2020-10-08 10:33:06 -
Suriyeli küçük Hane'nin yüzü doku nakliyle güldü

ANTALYA (AA) - Suriye'deki evlerine atılan bomba nedeniyle vücudunun büyük bölümü yanan Hane Ama Dimo'nun yüzü, Antalya'da yapılan doku nakliyle güldü.

Suriye'de annesi Fatma Mansur ile babası Nefe Ömer Dimo ve 2 kardeşiyle yaşadıkları evleri bombalanan Hane Dimo'nun, vücudunun büyük bir bölümü yandı.

Savaştan kaçan 5 yaşındaki Hane ve ailesi, İstanbul'da yaşayan bir hayırseverin yardımıyla tedavisinin yapılması için 1,5 yıl önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirildi.

Burada Türkiye'nin ilk yüz, kol ve rahim naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından, çocuğun vücudunda az bulunan sağlıklı dokular, genişleterek mikro cerrahi yöntemiyle yüzüne nakledildi.

Yeni yüzüyle daha mutlu olan Hane, birkaç estetik ameliyatın ardından hastaneden taburcu edilecek.

- "Kızım yeni yüzüyle, yeni bir hayata başladı"

Anne Fatma Mansur Dimo, bombalı saldırı sonucu kızının yüzünün tanınmayacak hale geldiğini söyledi.

Zor günler yaşadıklarını belirten Dimo, "Kızım çok büyük acılar çekti. İnsanlar yüzüne bakınca korkuyordu. Ömer hocama minnettarım. Kızımın yüzü çok güzel oldu. Ameliyattan sonra kızımın yeni yüzünü görünce eski fotoğraflarını tamamen sildim. Artık o günleri unutmak istiyorum. Kızım yeni yüzüyle, yeni bir hayata başladı." diye konuştu.

- Küçük dokular genişleterek mikro cerrahi yöntemiyle nakledildi

Prof. Dr. Ömer Özkan ise Hane'ye 1,5 yıllık süreçte 8 ameliyat yaptıklarını dile getirdi.. Hane'nin vücudunda neredeyse hiç sağlıklı doku bulunmadığını anlatan Özkan, "Bulduğumuz küçük dokuları genişleterek mikro cerrahi yöntemiyle yüzüne naklettik. Zorlu bir ameliyat oldu. Artık toplum içine çıkabilecek, sosyal yaşama adapte olabilecek. Hayatını mutlu bir şekilde sürdürmesini istiyoruz." diye konuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Futbolcu Emre Can Türkçe konuşmaya erindi
Spor

Futbolcu Emre Can Türkçe konuşmaya erindi

Almanya - Türkiye maçı sonunda, Almanya Milli Takım formasını giyen Emre Can, Türkçe sorulan soruya Almanca cevap vererek tepki çekti...
AB Yüksek Temsilcisi Borrell Türk düşmanı vekilleri azarladı
Dünya

AB Yüksek Temsilcisi Borrell Türk düşmanı vekilleri azarladı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bazı Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekillerinin T..
Cephe hattından az önce bildirdiler! Tüm planları bilen komutan yakalandı
Dünya

Cephe hattından az önce bildirdiler! Tüm planları bilen komutan yakalandı

Azerbaycan, stratejik bilgilere sahip üst düzey Ermeni askerlerin cephe hattından kaçarken yakalandığını duyurdu.
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay