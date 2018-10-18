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Suriyeli kızlar yol kenarında baygın halde bulundu

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde yol kenarında iki Suriyeli genç kız baygın halde bulundu.

18 Ekim 2018 Perşembe 15:16
Suriyeli kızlar yol kenarında baygın halde bulundu

Olay, Serdivan ilçesi Çubuklu Mahallesi Kayar mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Kurt isimli vatandaş yol kenarında baygın halde yatan iki genç kızı görünce durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan kızların Suriye uyruklu oldukları belirlendi.

Jandarma ekipleri kızların kimler tarafından getirildiği ve neden oraya bırakıldığı konusunda geniş çaplı inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 15:16
  1. Sakarya
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  3. Suriyeli kızlar
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