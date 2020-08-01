Suriyeli Hasan el-Hasan, İzmir'deki yangını söndürmek için avuçlarıyla toprak taşıdı
Suriye'nin Haseke bölgesinden gelen Hasan El-Hasan, kendisine kucak açan Türkiye'ye gönül borcunu ödemek için İzmir'in Menderes ilçesindeki yangına avuçlarındaki topraklarla müdahale etti - Hasan el-Hasan: - "Türkiye bize bakıyor, hastalıkta ve sağlıkta. Ben de elimden geleni yapıyorum. Gerekirse ölürüm"
İZMİR (AA) - Türkiye'nin kucak açtığı Suriyelilerden Hasan el-Hasan, İzmir'in Menderes ilçesindeki yangını kontrol altına almak için gönülden çalıştı.
Çamönü mevkisindeki ormanlık alanda başlayan yangını kontrol altına almaya çalışan Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine Suriyeli Hasan el-Hasan da destek verdi.
Suriye'nin Haseke bölgesinden Türkiye'ye gelen 32 yaşındaki Hasan el-Hasan avuçlarına aldığı toprakları yangın bölgesine taşıdı. El-Hasan avucuyla taşıdığı toprakları alevlerin üstüne atarak yangını söndürmek için mücadele verdi.
Suriye'deki iç savaştan kaçtıktan sonra Menderes ilçesindeki bir bahçede çalışmaya başlayan El-Hasan, AA muhabirine, Türkiye'ye gönül borcunu ödemek istediğini söyledi.
El-Hasan, Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyerek, "Türkiye bize bakıyor, hastalıkta ve sağlıkta. Ben de elimden geleni yapıyorum. Gerekirse ölürüm." dedi.
Çamönü Mahallesi'nde yaşayan ve Suriyeli el-Hasan ile yangını söndürmek için yan yana çalışan Türk vatandaşı Selahattin Açıkgöz (36) ise "Vatan bu vatan." diye konuştu.
- İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin büyük mücadelesi
Çamönü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak, 10 arazöz ve 3 dozerle müdahale ediyor
Söndürme çalışmalarına İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de destek veriyor.
Yerleşim yerlerine yaklaşan yangının ev ve bahçelerine sıçramaması için vatandaşlar hortumlarla nöbet tutuyor.
Menderes-Gümüldür kara yolunun çift yönlü olarak ulaşıma kapatılmasına neden olan yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.