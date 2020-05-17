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Suriyeli Hafızın sözleri geceye damga vurdu: Ey Türkiyeli Müslümanlar...

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasına katılan Suriyeli gencin sözleri yüreklere dokundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 22:53:00 - 2020-05-17 23:27:24
Suriyeli Hafızın sözleri geceye damga vurdu: Ey Türkiyeli Müslümanlar...

TRT'de Ramazan Ayında yayınlanan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'na katılan Suriyeli gencin sözleri yüreklere dokundu.

Yarışmaya katılan Ömer El Şehadet isimli gencin hem hafız hem de İmam Hatip Lisesi öğrencisi olduğu öğrenildi.

Okuduğu Kur'an ile yürekleri hoş eden, kulakların pasını silen Suriyeli Ömer El Şehadet geceye okuduğu Kuran-i Kerimin yanı sıra sözleri ile damga vurdu.

Suriyeli Ömer izleyenlerin huzurunda Kur'an'ı okumaya başlamadan şu ifadeleri kullandı:

"Ey Türkiyeli Müslümanlar, tüm dünya gözünü kapatırken bizi hanesinde ağırlayan Osmanlılar, karşınızda Kur'an okumak büyük şeref."

muhabir.com'un haberine göre; sözleri ile geceye damga buran Ömer el Şehadet aynı zamanda kendini dinleyenleri sesi ile hayran bıraktı, ortaya koyduğu muhteşem performans ile geceye imzasını atan Ömer el Şehadet en yüksek puanı alarak gecenin birincisi oldu.

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