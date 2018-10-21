Suriyeli gazeteci Musa Ömer, Cemal Kaşıkçı'nın vasiyetini açıkladı
Suriyeli gazeteci Musa Ömer, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı’nın vasiyetini açıkladı.21 Ekim 2018 Pazar 16:05
Riyad yönetimi, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınmayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü itiraf etti.
Suriyeli gazeteci, Kaşıkçı'nın vasiyetini açıkladı
Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğuna ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, Suudi Arabistan’ın bu tutumu birçok kesimden tepki topladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Suriyeli gazeteci Musa Ömer, cesedin nerede olduğunu sorarak, Kaşıkçı'nın Medine'ye defnedilme vasiyetinin olduğunu açıkladı.
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