Suriyeli gazeteci Musa Ömer, Cemal Kaşıkçı'nın vasiyetini açıkladı

Riyad yönetimi, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınmayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü itiraf etti.

Suriyeli gazeteci, Kaşıkçı'nın vasiyetini açıkladı

Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğuna ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, Suudi Arabistan’ın bu tutumu birçok kesimden tepki topladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Suriyeli gazeteci Musa Ömer, cesedin nerede olduğunu sorarak, Kaşıkçı'nın Medine'ye defnedilme vasiyetinin olduğunu açıkladı.