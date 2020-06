Suriyeli Fatma, Koronavirüsü’ne şiir yazdı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar Mahallesi’nde yaşayan 10 yaşındaki Fatma Alshikh Ali, dünyayı kasıp kıavuran Koronavirüsü’ne şiir yazdı. Salgının bir an önce bitmesi temennisinde bulunan Fatma, yanında bomba patlaması nedeniyle duyma yetisini kaybeden abisinin de sesini duymasını istiyor.

Abisinin de sesini duymasını istiyor

Yaklaşık 4 yıl önce Suriye’de evlerine yapılan bombalı saldırı sonucu duyma yetisini kaybeden 12 yaşındaki Hazım Alshikh Ali’nin kardeşi 10 yaşındaki Fatma Alshikh Ali, abisinin tekrar sesini duyabilmesini istiyor. Dünyayı kasıp kavuran Koronavirüsü’ne şiir yazan ve en çok abisinin sesini duymasını istediğini dile getiren Fatma, Türkiye’yi de çok sevdiğini belirtti. Biz Suriye’deydik ve orada bir savaş çıktı. Orada yanında bomba patladı. Abim de çok korktuğu için şok yaşadı ve duyma yetisini kaybetti. Biz oradaki doktorlara götürdük, fakat hiçbiri çare bulamadı. Sonrasında savaşın şiddetinin artmasıyla buraya göçmek zorunda kaldık. Yanı başımızda insanlar ölüyordu. Evimiz yıkıldı. Esed rejimi tarafından tüm varlığımıza el konuldu. Biz de göç etmek zorunda kaldık. Şimdi burada okula başladım. Çok çalışıyorum. İleride doktor olmak ve abimi tedavi etmek istiyorum. Abimi çok seviyorum. Yazdığım şiirleri ona da okumak istiyorum” dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüsü’ne şiir yazan Fatma savaşın da bir an önce bitmesini diledi. İşte Suriyeli Fatma’nın Koronavirüsü’ne yazdığı şiir;

"Korona olağanüstü, kendinize güvenmeyin. Hapşırıp bizi hasta etmeyin. Bugün büyük bir kafesteyiz hepimiz. Korona içimizde korku salıyor. Yanlışlıkla hapşırırsak, gözler, bizi kovalar ve bizleri küçümser. Şaka amaçlı öksürsek bile sağa sola kaçışır arkadaşlar. Bu bela dünyayı sardı, bu virüs bizi zelil etti, insanların kanına gizlice nüfuz etti. Umutsuz ve çaresiz bıraktılar. Onlar kılıç ve mızrak olmadan savaşır. Herkesi kurban gibi öldürüyorlar. Ey Korona lütfen acele etme, biraz sabret ben bir şey söyleyeceğim. Senden çok korkuyorum, sana karşı çaresizim. Fakirler dua etmekten başka bir şey yapamıyor, kibirli zenginler her şeyi yapıyorlar. Allah bizlere nimetlerini verdi, ancak bizler cimrilik ettik. Bizler ayrıldık bizden sonra zürriyetimiz geldi. Biz her hakkı terk ettik, en verimli suçlarla el sıkıştık ve Allah’a şükretmedik. Kolaylıkla nimetlere eriştik, ancak şükretmedik. Bu Allah’tan ilk tokat. Ve gafillikten uyanmak için kötülüğü hayatından çıkar. Dikkat et müsibetler kat ve kat artacak. Çok dua ve tövbe et. Bunları yapar isen Allah herkesi affeder."