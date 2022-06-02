Suriyeli engelli kadına tekme atan alçaktan haber var! Hem utanmaz, hem pişkin çıktı

Gaziantep'te Düztepe Mahallesi’nde, pazartesi günü bankta oturan Suriye uyruklu zihinsel engelli Leyla Muhammed'in çevresinde toplananlar, çocuk kaçırmaya çalıştığını ileri sürdü. Bu sırada kalabalık arasındaki bir kişi yaşlı kadına tekme attı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, yaşlı kadına tekme attığı tespit edilen 4 çocuk babası Şakir Çakır’ı gözaltına aldı. Çakır, polisteki işlemlerinin ardından salı günü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.

"Erkek sandım, pişmanım"

Şakir Çakır ifadesinde tekme attığı kişinin kadın olduğunu bilmediğini öne sürdü. Garsonluk yapan Çakır'ın, "4 çocuğum var. Olay günü kalabalık toplanmış ve çocuk kaçıran bir kişinin yakalandığını söylüyordu. Ben de olayın kendi kızıma yönelik bir kaçırma eylemi olduğunu düşündüm. Kendimi kaybettim ve kalabalıkta erkek sandığım kişiye yönelik kızgınlıkla olayı gerçekleştirdim. Müştekinin kadın olduğunu bilmiyordum. Müşteki de ilk etapta benden şikayetçi olmamıştı. Olaydan dolayı pişmanım" dediği belirtildi.





