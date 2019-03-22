Suriyeli engelli Hamudi'nin resim sergisi açıldı

Türk hayırseverlerden destek gören işitme ve konuşma engelli Hamudi'nin sergisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığının desteğiyle Ali Emiri Kültür Merkezinde düzenlenen açılış töreniyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Hamudi'nin resim defterini Türkiye'ye getirerek, serginin açılmasına katkı sağlayan aktivist Aynur Karabulut, açılışta, savaşın içinde yaşayan bir çocuk olan Hamudi'nin çizdiği resimlerin tüm dünyaya umut aşıladığını ifade etti.

Suriye'de engelli çocukların eğitimine katkı sağlamak için başlattıkları proje ve yardım kampanyasını sergiyle duyurmak istediklerini belirten Karabulut, savaş boyunca Suriye'deki çocukların eğitiminin yarım kaldığını, özellikle engelli çocukların eğitimine katkı sağlamak için kampanyadan elde edecekleri gelirle bir okul açmayı planladıklarını söyledi.

Karabulut, "Hamudi'nin çizdiği resimlerde yansıttığı umuttan çok etkilendim. Her umutsuzluğa düştüğümde Hamudi'nin resim defterine bakıyorum. Resim çizen bir çocuğun umudunu tüm dünyaya duyurmak amacıyla başlattığımız bu proje, inşallah Suriye'deki bütün çocuklara umut olacak." ifadelerini kullandı.

Sergide, engelli 5 kardeşi ve annesiyle Esed rejiminin Han Şeyhun'daki saldırılarından kaçan Hamudi'nin iç savaşın ilk yıllarından bu yana yaptığı 25 eseri yer alıyor.

Hamudi'nin resimlerinde, yıkılmış, yerle bir olmuş Suriye yerine, rengarenk ovaları ve dağlarıyla farklı bir Suriye görenlere umut aşılıyor.

Hamudi'nin imkansızlıklar içerisinde çizdiği resimlerden oluşan sergi, 20 Nisan'a kadar görülebilecek.