Suriyeli düşmanlığına sanatçı tokadı! 'Biz Araplarla kardeşiz'

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Payitaht dizisinin sevilen oyuncusu Hakan Boyav, Suriye televizyonuna verdiği röportajda, ırkçı ve faşist zihniyete sanatçı bakışıyla cevap verdi: “Biz belli inanışı olan, belli inançta olan, aynı coğrafyada yaşayan insanlarız. Araplarla biz kardeşiz.”

TRT’de yayınlanan Payitaht Abdülhamit dizisinde Mahmut Paşa rolünü oynayan Hakan Boyav, geçtiğimiz gün Suriye Televizyonu’na konuştu. Ünlü oyuncu ırkçılığı ve Arap karşıtlığını eleştirdiği konuşmasında, “Biz belli inanışı olan, belli inançta olan, aynı coğrafyada yaşayan insanlarız. Biz birbirimizi iyi tanıyoruz. Biz aynı konulardan, aynı hayattan besleniyoruz. Örümcek adamın ağ atması güzel ama Ankebut Suresi’ndeki peygamber efendimizi saklayan örümcek bizi daha çok ağlatıyor. Biz aynı yerde yaşayan insanlar olarak birbirimizi sevmeli, birbirimizi özlemeli, birbirimizle barış içinde yaşamalıyız. Biz buralıyız, birbirimizi biz sevmeliyiz.” ifadelerini kullanarak barış temennisinde bulundu.