Suriyeli düşmanlığı yapanlar bu videoyu izlesin Suriye'de Esed rejiminin saldırısıyla yaralanan bir babanın evladından ayrılamadığı anların görüntüsü izleyenlerin yüreklerini sızlattı.

Esed rejimi Suriye'de yıllardır onlarca masum insanı katletti. Bu katliama dayanamayan bazı Suriyeliler göç ederek mazlumların koruyucusu sıfatını alan Türkiye'ye sığındı. Sol medyanın kışkırtmasıyla Suriyeli düşmanlığının boy göstermeye başladığı bugünlerde ortaya çıkan bir video ise Suriyeli düşmanlığı yapanlar dahil izleyenlerin yüreklerini sızlattı. Küçük kız yaralı babasından ayrılamadı Suriye'de çekilen bir videoda yaralı baba ve küçük kızının görüntüsü görenleri duygulandırdı. Esed rejiminin saldırılarında yaralandığı için hastaneye götürülmeye çalışılan baba, küçük kızı ile dakikalarca sarıldı.

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