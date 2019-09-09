Suriyeli çocukların yüzü ‘Sınırsız Şenlik’le gülecek

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Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD), Suriye’de savaşın acı yüzüne maruz kalan çocukların yüzlerini güldürmek, bir an da olsa onları mutlu etmek ve eğlendirmek için Fırat Kalkanı Bölgesinde 3. defa “Sınırsız Şenlik” adıyla etkinlikler düzenleyecek. Türkiye’nin tüm alanlarda destek sunduğu Fırat Kalkanı Bölgesindeki savaş mağduru çocuklar için düzenlenecek Sınırsız Şenlik etkinlikleri kapsamında sokak oyunları, filmler, gösteriler, deney atölyeleri, yarışmalar yapılacak. 21 Eylül’e kadar sürecek şenliğin son günü ise Kilis Elbeyli Geçici Barınma Merkezinde olacak. Çocuklar için ayrıca içi kırtasiye malzemeleri dolu ‘Bir Kutu Gelecek’ isimli kırtasiye malzemeleri de hazırlanıyor. Toplanacak bağışlarla her bir kutuyu alan çocuğun 1 yıllık kırtasiye ihtiyacı karşılanmış olacak. Suriyeli çocukların bir yıllık kırtasiye malzemesini karşılamak isteyen hayırseverler, derneğin “umhd.org.tr” adresinden bağışta bulunabiliyorlar.

“Çocukların neşesi eksikti”

Şenlik ile ilgili açıklama yapan UMHD Başkanı Av. Uğur Yıldırım, UMHD’nin mültecilerin yaşadığı hukuki vb. sorunlarına çözüm üretmek amacıyla kurulduğunu söyleyerek, “Temelde mültecilerin eğitim ve sağlık hakkını koruma, uyum ve entegrasyonlarını sağlama gibi birçok çalışma yapsak da bölgeye gittiğimizde çocuklardaki neşenin eksikliğini hissettik” dedi.

Bu yıl şenliğin üçüncüsünü icra edeceklerini aktaran Yıldırım, bölgede güvenlik sorunu olmasından dolayı ilk yıl Fırat Kalkanı Bölgesiyle başladıkları, daha sonra etkinliğin Zeytindalı Harekâtı ile Cerablus, El Bab ve Afrin’e kadar uzanan bir bölgeye yayıldığını söyledi. Yıldırım, şenliğin geçen yıl 15 gün sürdüğünü, daha önce fizibilitesi yapılan bölgede her gün yaklaşık 3 bin çocuğu eğlendirdiklerini ve onlara çeşitli hediyeler verdiklerini dile getirdi.