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Suriyeli çocuk kaynar su kazanına düşerek can verdi

Şanlıurfa'da kaynar su dolu kazana düşerek feci şekilde yaralanan Suriyeli çocuk, hastanedeki tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

04 Eylül 2018 Salı 14:48
Suriyeli çocuk kaynar su kazanına düşerek can verdi

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinin Tahılalan Mahallesi'nde ikamet eden Suriyeli anne Fatma Seleme, evinin bahçesindeki ocakta bulunan kazanda su kaynattı.

Bu sırada ailenin 2 yaşındaki oğlu Ahmet Seleme, dengesini kaybederek kazana düştü.

Üçüncü derecede yanığa maruz kalan çocuk, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Suriyeli çocuk, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından babası Mustafa Seleme'ye teslim edilen küçük çocuğun cenazesi Tahılalan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 14:48
  1. Şanlıurfa
  2. Harran
  3. Suriyeli çocuk
  4. Kaynar su kazanına düştü
  5. korkunç ölüm

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