Suriyeli çocuk, abdest almak isterken kanala düşüp öldü
Şanlıurfa'da, abdest almaya çalıştığı sırada sulama kanalına düşerek akıntıya kapılan 14 yaşındaki Suriyeli Cuma El Hüseyin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.17 Eylül 2018 Pazartesi 18:36
Şanlıurfa'da Viranşehir'in Ayaklı kırsal Mahallesi'nde, evlerinin önünden geçen Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında abdest almak için mataraya su doldurmaya çalışan Cuma El Hüseyin (14), dengesini kaybederek suya düştü.
Bir süre çırpındıktan sonra akıntıya kapılan Hüseyin, yakınlarınca sudan çıkarılıp Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
KURTARILAMADI
Acil serviste müdahale edilen Hüseyin doktorların tüm çabasına rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.
Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürülen cenaze, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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