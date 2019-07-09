Suriyeli annenin büyük acısı... Nefes borusuna süt kaçan kızı hayatını kaybetti Adana'da yaşayan Suriyeli Eşme Elraci, 1 haftalık kızını emzirirken, küçük kızın nefes borusuna süt kaçtı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen minik kız kurtarılamadı.

Adana'da, Suriye uyruklu annesi Eşme Elraci emzirirken, nefes borusuna süt kaçan 1 haftalık kız bebek, yaşamını yitirdi. Olay, Adana Kozan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Stat Sokak'taki apartman dairesinde meydana geldi. Henüz 1 haftalık olan kız bebeğin nefes borusuna, Suriyeli annesi Eşme Elraci emzirirken, süt kaçtı. Bebeğinin fenalaştığını fark eden Elraci, eve sağlık ekibi çağırdı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, uzun süre nefessiz kalan bebeği ilk müdahale sonrası ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Suriyeli bebek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kızının öldüğünü öğrenen Eşme Elraci ise hastane önünde gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. Bebeğin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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