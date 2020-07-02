Suriyeli anne-kız cinayetinde sanıkların yargılanmasına devam edildi

BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, Suriye uyruklu kadın ile kızının el ve ayakları bağlanarak öldürülmesine ilişkin davada, cinayeti yetkililere bildirmediği ve suça ortaklık yaptığı iddia edilen sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, haklarında ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılan tutuklu sanık Ali Hattab (28) ve tutuksuz Khaled Jarad'ın yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile sanıkların avukatları katıldı.

Öldürülenlerden Hayat Meşail'in eşi Ali Hattab, önceki savunmalarını tekrarlayarak kimseyi öldürmediğini, arkadaşı Khaled Jarad ise cinayetlerle ilgisinin olmadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, suç vasfının "tasarlayarak adam öldürme" şeklinde değerlendirilme ihtimaline karşı ek süre isteyen sanık avukatlarının talebi üzerine Ali Hattab'ın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

- Olay

Bursa'da 9 Nisan 2019'da, Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş katında, Suriye uyruklu Hayat Meşail (29) yatak odasında el ve ayakları iple bağlanarak boğulmuş halde bulunmuştu.

Evde inceleme yapan polis ekipleri, halı, valiz ve parke parçaları yığılı zeminde aynı şekilde öldürülmüş bir kadının daha cesedini bulmuş, Hayat Meşail'in annesi Sabah Meşail'e (61) ait olduğu tespit edilen bu cesette de darp ve boğulma izlerine rastlanmıştı.

Eşini ve kayınvalidesini öldürdüğü iddiasıyla aranan Ali Hattab, Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir eve düzenlenen operasyonla yakalanmış, katil zanlısının, yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlenmişti. Hattab'ın arkadaşı Jarad ise ona cinayetlerde yardım ettiği iddiasıyla tutuklanmış, suç vasfının değişme ihtimaline karşı 13 Kasım 2019'daki duruşmada tahliye edilmişti. Jarad, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatının itirazı üzerine tahliyeden 1,5 ay sonra üst mahkeme olan Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yeniden tutuklanmıştı. Jarad 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen son duruşmada, suç vasfının değişme ihtimali üzerine yeniden adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.