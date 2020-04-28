Suriyeli Ali üzerinden yapılan provokasyona tokat gibi sözler: Dün bizi kovanlar bugün bizi sever oldu

Adana'nın Seyhan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler uygulama noktasından bir aracı durdurmak istedi. Polisin dur ikazına uymayarak kaçan araçtaki Suriye uyruklu Ali El Hemdan (18), uyarı amaçlı havaya doğru bir el ateş edileceği sırada silahın kazara ateş alması sonucu yaralandı.

Hemen hastaneye kaldırılan A.H., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşanan olay sonrasında ilgili polis memuru açığa alınarak, hakkında adli idari tahkikat başlatıldı.

Provokatörler düğmeye bastı

Bu olayı fırsat bilen provokatörler, sosyal medyada açtıkları #AliyiÖldürenlerNerede etiketle devlete saldırmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'yi zaafa uğratmak için her türlü algı operasyonundan medet uman muhaliflerin masaşı provokatörlere en güzel cevabı ise Suriyeli bir genç verdi.

"Dün bizi kovanlar bugün bizi sever oldu"

Ahmet Hamou isimli Suriyeli genç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada provokatörler için tokat gibi ifadeler kullandı.

Hamou, şunları söyledi: "Dün bizi kovanlar bugün bizi sever oldu. Bu bir fitnedir, devlet zaten gereğini yapıyor. Kaç yıldır huzur içinde yaşıyoruz. PKK'nın ekmeğine yağ sürmeyelim. Fitne uyuyor onu uyandırmayalım. Bunu hem Suriyeliler için hem de Türkler için Söylüyorum"