Yahudilere her yerde takip! Soykırım destekçilerine tutuklama kararı

Yahudi Jeruselam Post gazetesinin haberine göre Fransız hakimler, Gazze Şeridi’ndeki soykırıma destek veren Yahudi aktivistler için tutuklama kararı çıkardı. Yahudi gazetesi, Fransız basınındaki haberi kaynak göstererek verdiği haberde; “Fransız yargıçlar, Gazze Şeridi’ne insani yardım transferine karşı düzenlenen protestolara katıldıkları gerekçesiyle iki Fransız-İsrailli aktivist hakkında ‘soykırıma iştirak’ ve ‘soykırıma teşvik’ suçlamasıyla tutuklama emri çıkardı” dedi.

Fransız gazetesi Le Monde’dan aktırılan habere göre, aktivistlerden birinin, misyonunu “Fransızca konuşan Siyonist gücün seferber edilmesi” olarak tanımlayan Fransız-İsrailli avukat ve “İsrail Sonsuza Dek Vardır” adlı siyonist yardım kuruluşunun kurucusu Nili Kupfer-Naouri olduğu belirlendi.

Diğeri ise Gazze Şeridi’ne insani yardım gönderilmesine karşı kampanya yürüten Tzav 9 örgütünün sözcüsü Rachel Tuito oldu.

İddialara göre, iki kadın 2024 ve 2025 yılları boyunca çeşitli zamanlarda Nitzana ve Kerem Şalom sınır geçişlerinde yardım kamyonlarının geçişini engelleme eylemlerine karıştı. Ayrıca başkalarını da protestolara katılmaya teşvik ettiler ve Gazze Şeridi sakinlerini insanlık dışı hayvan olarak nitelendiren kamuoyu açıklamaları yaptılar.

IRKÇI NAOURİ, FRANSA’YA DÖNMEYECEK

Kupfer-Nouri, verdiği son röportajda, çağrıya uymayı veya Fransa’ya geri dönmeyi hiç düşünmediğini ve tüm durumun Yahudi karşıtı olduğunu belirtti.

İSTENMEYE İNSANLAR OLDULAR

Gazze’deki soykırıma destek veren Avrupa yönetimlerinin aksine halk, mazlum Filistinlilerden yana tavır sergiliyor. Fransa’da da mahkemeye Filistinlileri açlıktan öldürme vahşetine destek veren Yahudiler için yapılan başvurunun hakimler tarafından kabul edilmesi sonrası tutuklama kararı çıkarken, diğer bir çok ülkede Siyonistler artık eskisi kadar güvende değil. Bir çok ülkede Yahudilere bakış açıları değişti ve artık istenmeyen ırk olarak görülüyor.