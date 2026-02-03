Bu da CHP’nin Epstein dosyası! Halkın parasıyla fuhuş yapmışlar

Buğra Kardan İstanbul

Suç Örgütü Lideri Ekrem İmamoğlu’nun rüşvet paralarını Londra’ya taşıdığı kiralık jette yaşanan uyuşturucu ve fuhuş partilerinin yankıları dinmezken benzer rezaletler sağ kolu Murat Ongun’un kullandığı otel odasında patlak verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fuhuş soruşturması kapsamında itirafçı olan Mimar Dilvin Miray Çalkın’ın ifadesinde, Ongun’un gizli görüşmelerini gerçekleştirdiği Raffles Otel’deki 2604 numaralı VIP dairede dönen uyuşturucu ve fuhuş partilerine ilişkin detayları anlatması gündeme bomba gibi düştü.

TÜRKİYE’NİN EPSTEİN’İ İBB

Tüm dünyayı derinden sarsan Epstein Adası’ndaki fuhuş skandallarını aratmayacak rezaletleri itiraf eden Çalkın, İmamoğlu’nun kasası Hüseyin Köksal, Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı’yla ücret karşılığında fuhuş yaptığını, otel odasında başka kadınların da olduğunu ve burada uyuşturucu kullanıldığını anlatması “pes” dedirtti. Ekonomik durumunun sıkıntılı olmasından dolayı Ongun’la yaşadığı cinsel ilişkiden pişman olduğunu itiraf eden, Bağdatlı’yla cinsel ilişki sırasında grup teklifi aldığını belirten ve Bağdatlı’nın uyuşturucu kullandığını söyleyen Çalkın, kendisini ‘Gönül Mama’ adlı G.R.D. isimli kadının pazarladığını anlattı.

ZORLU CENTER’DAKİ SEKS DAİRESİ

İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ ve ‘suç örgütü’ iddianamesinde ifadeleri yer alan şoför Servet Yıldırım da, Raffles Otel 2604 numaralı odada ‘kızıl saçlı bir kadın savcı’nın İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’la yaklaşık 4 saat görüştüğünü iddia etmişti. Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Aybike Acer’in ifadesi de ses getirdi. Arkadaşının daveti üzerine Zorlu Center’da Köksal, Bağdatlı ve Ongun’un olduğu VIP odaya gittiğini belirten Acer, bu üç isimle odada sadece sohbet edip yemek yediğini öne sürdü. Oradan ayrıldıktan sonra Bağdatlı ile telefon üzerinden birkaç kez mesajlaştığını ancak yüz yüze görüşmediğini söyledi. Uyuşturucu madde kullanılan ortamlarda bulunduğunu da aktaran Acer’in ifadesinde her detayı yer verip vermediği merak konusu oldu. Ekrem’in kiralık jetinde yaşanan fuhuş skandalının ardından Ongun’a ait 2604 numaralı VIP rezidansta yaşanan fuhuş ve uyuşturucu rezaletleri “Halktan çaldılar fuhuşta harcadılar” eleştirilerine sebep oldu.

HALKIN PARALARINI İÇ ETMİŞLER

Akit’e konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem ise, tepkisini şöyle dile getirdi: “CHP’li İBB yönetimi, 7 yıldır görevde. İstanbul’u idare etme iddiasıyla yola çıkan bu yönetim, başarısız oldu. İstanbul’un su, ulaşım, altyapı gibi sorunlarına el atmadığı gibi usulsüzlüklerle anıldı. Savcılığın iddianamesi açıklandı. Delillerle ortaya kondu ki şaibeli adımlar atıldı. Bu adımlarla kalınmadı, kirli paralarla zevk ve sefa partileri düzenlendi. Yerel yöneticilerin halkın, kamunun haklarını korumaları umulurdu. Ancak İstanbul’da bambaşka bir tablo görüldü. Günah! Olan İstanbulluya oldu. Halka harcanması gereken para gayrimeşru yollarda tüketildi. Bu nedenle skandallarda adı geçenleri, kamunun paralarıyla zevk ve sefa yapanları kınıyoruz. Kültürümüze, hukukumuza mugayir hamlelerde bulunuldu. İBB yönetiminde bulunup da şaibeye bulaşanlar kendi sonlarını hazırladılar. Yani jetlerde ve otellerde yapılan gayriahlâki eylemlerden utanç duyulmalı. Bunlar toplum tarafından ayıplanan eylemler. Böyle bir şey olamaz. O nedenle İstanbul halkı, 2029 yerel seçimlerinde gerekenleri yapmalı, kendisini kandıranların defterlerini dürmeli.”

AHLÂKA, HUKUKA AYKIRI EYLEMLER

Avukat Yurdal Kılıçer ise şunları söyledi: “İstanbulluların paralarının fuhşa akıtılması hukuki ve etik bir sorundur. Bir kamu görevlisi, kamunun imkânlarını kendi özel zevkleri için kullanamaz. O nedenle jetlerde ya da otellerde ahlâk dışı münasebetlerde bulunulması kabul edilemez. Kamu görevlisinin kamunun paralarıyla fuhuş yapmasına tepkisiz kalınamaz. Yazık! İstanbulluların paraları yanlış yerlere kanalize edilmiş. Şu anda örf ve âdete, ahlâka, dine, hukuka aykırı eylemlerle karşı karşıyayız. Duyduğumuz, okuduğumuz kadarıyla Ekrem İmamoğlu da Murat Ongun da Emrah Bağdatlı da tüm kuralları hiçe saymış ve her şeyi mubah görmüş. Bunun elbette bedeli olacak. Hukuktan kaçış yok. Epstein belgeleri dünyayı ayağa kaldırırken Türkiye’de de sansasyonel vakalar olmuş. Jetlerde, otellerde, konaklarda yapılan fuhuşlar ve alınan kokainler ülkemizde Küçük Epstein yapılanmaları olduğu algısı veriyor. Sanki Türkiye’de de lokal Epstein organizasyonları var da bizim haberimiz yok. Hakikaten ibretlik.”