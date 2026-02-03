  • İSTANBUL
SON DAKİKA
İnşaatta göçük oldu: 1 işçi hayatını kaybetti
DHA Giriş Tarihi:

İnşaatta göçük oldu: 1 işçi hayatını kaybetti

Başkent Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir inşaatın temelinde meydana gelen göçükte, 1 işçi yaşamını yitirdi.

#1
Foto - İnşaatta göçük oldu: 1 işçi hayatını kaybetti

Acı olay, saat 12.00 sıralarında Macun Mahallesi 230'uncu Sokak’ta meydana geldi. Yapımına yeni başlanan binanın temelinde yürütülen çalışmalar sırasında, göçük oldu.

#2
Foto - İnşaatta göçük oldu: 1 işçi hayatını kaybetti

Göçük nedeniyle bir işçi toprak altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - İnşaatta göçük oldu: 1 işçi hayatını kaybetti

Ekiplerin çalışması sonucu Suriye uyruklu işçi Abdullah Ahmed El Selim'in cansız bedenine ulaşıldı. İşçinin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

#4
Foto - İnşaatta göçük oldu: 1 işçi hayatını kaybetti

Olayla ilgili şantiye şefi gözaltına alınırken, inceleme sürüyor.

