SON DAKİKA
Otomotiv
TOGG'un yeni rengi görücüye çıktı: Vatandaşlardan tam not aldı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

TOGG'un yeni rengi görücüye çıktı: Vatandaşlardan tam not aldı!

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG'un yeni rengi olan "Seyhan" Adana'da vatandaşlara tanıtıldı.

Foto - TOGG'un yeni rengi görücüye çıktı: Vatandaşlardan tam not aldı!

Türkiye'nin farklı bölgelerinden ilhamla oluşturduğu "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya", "Pamukkale", "Urla", "Ayder" ve "Mardin" renklerini daha önce kullanıcıların beğenisine sunan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) bu kez de Çukurova'nın pamuk tarlalarından ilhamla tasarlanan beyaz rengi "Seyhan"ı şubat ayı itibarıyla görücüye çıkarttı.

Foto - TOGG'un yeni rengi görücüye çıktı: Vatandaşlardan tam not aldı!

Yeni renk seçeneğiyle sergilenen Togg'un T10X modeli, kentin simgelerinden tarihi Taş Köprü üzerinde vatandaşlarla buluşturuldu.

Foto - TOGG'un yeni rengi görücüye çıktı: Vatandaşlardan tam not aldı!

Sergilenen Togg'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, yeni beyaz renk seçeneğiyle sunulan araçla hatıra fotoğrafı çektirdi, yetkililerden bilgi aldı.

Foto - TOGG'un yeni rengi görücüye çıktı: Vatandaşlardan tam not aldı!

Aracı görmeye gelen vatandaşlardan Mehmet Karakuşcu, AA muhabirine, Togg ile gurur duyduklarını söyledi. Yeni rengi çok beğendiğini ifade eden Karakuşcu, şöyle konuştu:

Foto - TOGG'un yeni rengi görücüye çıktı: Vatandaşlardan tam not aldı!

"Ülkemiz için gurur verici bir şey. Kendi otomobilimizi, helikopterimizi ve uçağımızı üretiyoruz. 30 yıl önce bunlar bir hayaldi. Şu an Türk milleti bu aracın burada sergilenmesinden gurur duymalı. Ben şahsım adına gurur duyuyorum. Adana için de ayrıca onur verici bir şey. Akşam geçerken görmüştüm ama rengini görmemiştim, bugün de Seyhan rengini görmüş olduk." Araç, şubat ayı sonuna kadar halkın beğenisine sunulacak.

