TOGG'un yeni rengi görücüye çıktı: Vatandaşlardan tam not aldı!

"Ülkemiz için gurur verici bir şey. Kendi otomobilimizi, helikopterimizi ve uçağımızı üretiyoruz. 30 yıl önce bunlar bir hayaldi. Şu an Türk milleti bu aracın burada sergilenmesinden gurur duymalı. Ben şahsım adına gurur duyuyorum. Adana için de ayrıca onur verici bir şey. Akşam geçerken görmüştüm ama rengini görmemiştim, bugün de Seyhan rengini görmüş olduk." Araç, şubat ayı sonuna kadar halkın beğenisine sunulacak.