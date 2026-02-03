  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
6 Şubat Elbistan depremine ait yeni görüntüler: 7,6’lık sarsıntı böyle yıktı! Asrın felaketinde kıyamet anı 'Fitne Yayan Sabah Kuşağı Programları Yasaklanmalı!' Türkiye yeni güne operasyonla başladı! Onlarca gözaltı var Zekeriya Say’dan “örnek anne” değerlendirmesi: 'Hatadan dönmek için geç değil' Yerli Epstein olan İBB kreşlerinde, 6 yaşındaki çocuklar böyle cinsel tacize uğramış! İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirme planı: 5 binden fazla yeni konut yapacaklar! 3 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi 3 Şubat 1567: İbn Hacer el-Heytemî'nin vefatı (Şâfii Fakihi, Muhaddis, Edip) Epstein'de Mamdani yalanı: Fotoğraflar sahte çıktı! Gazze’de esir yakınlarından feryat: 'Zindanlardaki sistematik cinneti durdurun!'
Dünya İsrail Cumhurbaşkanı ülkeyi ziyaret edecekti: Duyarlı siyasetçiler harekete geçti
Dünya

İsrail Cumhurbaşkanı ülkeyi ziyaret edecekti: Duyarlı siyasetçiler harekete geçti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İsrail Cumhurbaşkanı ülkeyi ziyaret edecekti: Duyarlı siyasetçiler harekete geçti

Avustralya Yeşiller Partisi Senatörü David Shoebridge, 8 Şubat'ta ülkeye resmi ziyarette bulunacak İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a gönderilen davetiyenin geri çekilmesi için Senato'ya önerge sunduklarını bildirdi.

Avustralya Yeşiller Partisi Senatörü David Shoebridge, 8 Şubat'ta ülkeye resmi ziyarette bulunacak İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a gönderilen davetiyenin geri çekilmesi için Senato'ya önerge sunduklarını bildirdi.

Shoebridge, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Başbakan Anthony Albanese hükümetinin Herzog'u Avustralya'ya davet etmesi kararına tepki gösterdi.

Hükümetin, Herzog'a gönderdiği davetiyeyi geri çekmesi amacıyla Senato'ya önerge sunduklarını bildiren Shoebridge, "O (Herzog) Gazze'deki soykırımda kullanılan bombaların üzerine bizzat imza atmıştır." ifadesini kullandı.

Shoebridge, iktidardaki İşçi Partisi, ana muhalefetteki Liberal Parti ve aşırı sağcı Tek Ulus (One Nation) Partisinin davetiyenin geri çekilmesi yönünde oy kullanmak için bir araya geldiğini ve bu durumun da her şeyi açıkladığını belirtti.

 

- Albanese, Herzog'u Avustralya'ya davet etmişti

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Aralık 2025'te 15 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından yaptığı telefon görüşmesinde, Herzog'u Avustralya'ya davet etmişti.

Avustralya'da iktidardaki İşçi Partisi içinden bazı üyeler ve sivil toplum grupları da 7 Ocak'ta, Herzog'un ülkeye yapması planlanan ziyaretinin iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Avustralya Ulusal İmamlar Konseyi (ANIC), Avustralya Yahudi Konseyi ve Hind Rajab Vakfı, Herzog'a vize verilmemesi ve hakkında ceza soruşturması başlatılması talebiyle Avustralya Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı ve Avustralya Federal Polisine ortak şikayet dilekçesi sunmuştu.

Herzog'un 8 Şubat'ta Avustralya'ya resmi ziyaret düzenlemesi bekleniyor.

Gazze’de Ateşkes İşlemiyor Katliamlar Devam Ediyor!
Gazze’de Ateşkes İşlemiyor Katliamlar Devam Ediyor!

Dünya

Gazze’de Ateşkes İşlemiyor Katliamlar Devam Ediyor!

Gazze'nin dünyaya açılan kapısı Refah'ta geçişler çift taraflı açıldı
Gazze'nin dünyaya açılan kapısı Refah'ta geçişler çift taraflı açıldı

Dünya

Gazze'nin dünyaya açılan kapısı Refah'ta geçişler çift taraflı açıldı

Mısır’dan Gazze hazırlığı! Yüzlerce ambulans binlerce doktor görevlendirildi
Mısır’dan Gazze hazırlığı! Yüzlerce ambulans binlerce doktor görevlendirildi

Dünya

Mısır’dan Gazze hazırlığı! Yüzlerce ambulans binlerce doktor görevlendirildi

Gazze’de esir yakınlarından feryat: 'Zindanlardaki sistematik cinneti durdurun!'
Gazze’de esir yakınlarından feryat: 'Zindanlardaki sistematik cinneti durdurun!'

Dünya

Gazze’de esir yakınlarından feryat: 'Zindanlardaki sistematik cinneti durdurun!'

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

misafir

davet edenlerin geçmişine bakarsan Yahudi yada onların ödül verdiği siyasetciler çıkar.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23